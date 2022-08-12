蔡英文、林佳龍與青年開心自拍。（李奇叡攝）

民進黨新北市小英之友會11日於中和舉辦「民主前進挺18」全國首場宣講活動，議員參選人張嘉玲以小英之友會中和分會執行長身分，和新北市議員李坤城一同主持，蔡英文總統、民進黨新北市長參選人林佳龍皆受邀到場，民進黨副秘書長林鶴明、立委江永昌、立委林昶佐以及東吳大學教授胡博硯等人也上台助講，陣容龐大，一同呼籲大家挺18歲公民權，力拚修憲案過關。

蔡英文致詞一開始，就笑著對林佳龍說，「大家選舉好像都會越來越累，你選起來越來越帥」，隨後話鋒一轉，表示這段時間中國對台軍事威嚇，台灣人顯得冷靜，被民主制度所凝聚，而18歲公民權對民主發展而言，就是重要指標，但台灣作為一個對人權尊重的國家來看，好像還缺乏這件事，因此修憲若能拿到965萬張同意票，就是告訴全世界，台灣又邁出一大步。

蔡英文也說，林佳龍「有創意、有能力」，且對新北有全盤性規畫，新北的交通規畫確實有待改善，而林佳龍過去就擔任交通部長，任內常帶著厚厚一本對台灣交通建設的藍圖，要和她討論，讓她頭很痛。她強調，林佳龍資歷完整，是她目前看過對台中規畫最好的市長，經驗豐富，相信未來林佳龍若擔任新北市長，各政策的進步一定會非常快。

林佳龍則在18位18歲左右的青年陪伴下上台致詞，他強調，台灣民主發展史上，青年參政一直是進步的力量，他憶起自己18歲進入台大政治系，因參與學運被當作問題學生，但當時他和同伴相信只有國會全面改選，有一個民主政府，才能讓青年參政，參與國家的改革和進步。

林佳龍說，年底修憲公民複決得965萬票才能過關，門檻很高，希望台灣能創造歷史，和世界潮流齊頭並進，讓台灣邁向正常國家。

林佳龍也提出多項青年政策，承諾當選後會讓年輕人聲音被聽見，包含成立「青年議會」讓15歲以上年輕人參與市政提案，並讓局處首長接受質詢，以及選拔青年交流大使、成立極限運動場所和國際交流、辦理國際性活動和競賽、成立青年新創基地、未來8年規劃新建2萬戶社宅等，讓新北成為年輕人創業新故鄉。