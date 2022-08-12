三星電子10日發表新一代折疊智慧型手機，行動通訊事業部（MX）負責人盧泰文（Roh Tae-moon）在美國紐約舉行記者會，力拚2025年前將折疊智慧型手機占公司整體手機銷量比重提升至五成以上，今年的目標是銷售1,000萬支折疊手機。

三星11日股價收盤大漲1.35％，報59,900韓元。今年以來股價累計下挫23.50％。

三星力拚讓折疊智慧型手機成為高階市場的主流產品。盧泰文表示：「三星將讓折疊智慧型手機成為市場主流，我們今年將賣出超過1,000萬支折疊手機。三星的折疊機屬於高階產品，而且也是公司最重要的遊戲規則改變者。」

三星在新品發表會展示兩款新版旗艦折疊手機－Galaxy Z Fold 4和Galaxy Z Flip 4，售價分別為1,800美元與1,000美元。產品售價與外觀與前一代相似，但是軟硬體功能升級，以迎戰蘋果的高階iPhone。三星同時發表三款新智慧表和一款無線耳機。

盧泰文指出，受到通膨躥揚、外匯匯率波動和地緣政治不確定性因素干擾，今年全球手機市場「肯定」是負成長。儘管如此，旗艦頂級手機需求依然穩定，特別是先進國家。

盧泰文表示：「三星最新旗艦折疊手機將協助公司克服難關，並強化三星在全球手機市場的領導地位。」

他表示，新一代折疊機的硬體與軟體均大幅升級，包括相機與電池續航力等，且三星與谷歌、微軟、臉書母公司Meta、網飛和Spotify等全球夥伴加強合作。

盧泰文亦強調，兩款折疊手機的定價公道，可強化消費者體驗。此外，三星透過更有效的供應鏈與物流管理，折疊手機備貨充足。

花旗分析師在報告中表示，預期三星今年將出貨1,200萬支折疊手機，其中Galaxy Z Fold 4和Galaxy Z Flip 4占1,000萬支。花旗看好兩款新機前景，維持三星股票目標價105,000韓元和買進評等不變。