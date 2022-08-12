美國卡車司機薪酬去年漲幅達二位數，因為人力供應不足和運輸需求大增，企業必須提出豐厚薪資、獎金和福利才能雇用到所需要的卡車司機。

美國卡車運輸協會（ATA）公布年度薪資調查，去年卡車司機平均薪資大增11％至約6萬9,700美元（約209萬台幣）。這些司機包括受雇開長途商業貨運，和零售業巨擘沃爾瑪與食品商百事等大企業開卡車的雇員。

卡車司機薪酬大增顯示美國經濟復甦增加貨運需求。零售業不斷回補因疫情而大減的庫存，製造業拼命買進零件與原物料來恢復生產。

貨運需求暴增令貨運商，乃至零售與製造業的運輸部門都需要大量卡車司機來運貨，在愈來愈難招募下，雇主必須大幅提高待遇來吸引人才。

ATA首席經濟師科斯特洛（Bob Costello）說去年卡車司機人力短缺，使企業因很難雇用到良好、盡責又駕駛安全的司機而感到有點絕望。

沃爾瑪是美國擁有最大內部卡車車隊的企業之一，今年春季提高旗下車隊司機起薪點，年薪最高可達11萬美元，希望其供應鏈運作順暢。

ATA調查顯示幾乎所有貨運承包商，為找到足夠卡車司機運貨，會給那些成功為其引薦人才的卡車司機發放獎金，去年平均每筆推薦獎金較前年增加150美元至1,150美元。

卡車司機薪酬走高，讓美國運輸成本不斷增加，也是造成美國高通膨的因素之一。美國最大貨運商之一Old Dominion Freight Line上半年在薪資與福利上的支出，就較去年同期上升近20％。

但近期有跡象顯示貨運需求下降，像卡斯貨運指數（Cass Freight Index）5月和6月都出現年跌走勢，降低貨運商雇用卡車司機壓力。勞工部數據顯示貨運商7月增聘3,500人，為6月增聘人數的一半。