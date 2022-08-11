你行你來！民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，9日被台大核定撤銷國發所碩士學位，但林智堅同日即開記者會質疑台大不公，在黨主席、總統蔡英文力挺下繼續競選。媒體人黃揚明今(11日)在《洪淑芬辣晚報》指出，民進黨中央目前挺堅有如電影《投名狀》誓詞，外人或兄弟『亂我兄弟者，必殺之』；又舉《武狀元蘇乞兒》為例說，如果林智堅是清白，應該舉辦記者會親自詳細講解自己論文所有內容，自然真相大白。

黃揚明表示，「接下來可能就有什麼你知道嗎？民進黨舉辦100場『挺林智堅論文說明會』！」主持人洪淑芬笑說：「跟辦公投一樣，反正我錢多得是！」黃揚明：「對，在桃園我要辦99場，一個區一個區去講『我們林智堅論文沒有問題！』都是台大的問題，然後找一些綠營的學者來，證明說他論文哪裡有原創、哪裡有原創...其實我是支持這樣的，為什麼？最好把這個議題繼續這樣炒。」

「我不知道大家有沒有看過一部電影，叫《投名狀》。」黃揚明說，「裡面兄弟三人結義的時候誓詞是什麼？『外人亂我兄弟者，必殺之！』，現在外人是誰？台大、國民黨，殺！側翼網軍開始攻擊，再來，『兄弟亂我兄弟者，必殺之！』，兄弟是誰？王世堅、高嘉瑜，現在唱衰黨內同志的人，一樣，側翼網軍開始攻擊！這就是現在的民進黨，以後民進黨入黨的黨員，可能都要唸這個誓詞啊！」

黃揚明形容林智堅團隊就像一家公關公司，「完全就是一個包裝的商品，你沒有辦法去檢驗商品內容，只能永遠在外包裝上面去做文章，這種網軍側翼過度包裝出來的商品，今天面臨檢驗的時候，我們一層一層把它剝開，發現金玉其外、敗絮其中的時候，它怎麼有能力說明呢？」

「我再舉一部電影的例子：《武狀元蘇乞兒》。」黃揚明指出，「他是去考武狀元，考上了，但是有筆試，他不識字啊，然後所以筆試是作弊的，然後拿到武狀元後，在皇帝面前有人檢舉他作弊，皇帝就說『不然文房四寶拿出來，你寫個名字，我就認定你會寫字了』，結果他拿起筆來看一看，只好說『我不識字』，就被拆穿了嘛。」

黃揚明強調，「所以林智堅最簡單的方法是什麼你知道嗎？你不需要什麼台大重乞審判，你也不需要什麼救濟，你就在民進黨中央黨部開一場『公開演示我分析我的論文』記者會，你就拿一套SPSS統計分析軟體，現場展示，我要怎麼把我的民調輸入進去之後，用什麼『二元勝算對數迴歸分析』，把我研究的整體數據跑出來，你一步一步，不要看稿、不要給別人教，自己親口說出來，你就可以證明你的清白，你就可以證明這本論文是你自己寫的，是你的原創，你把你的論文整本講給大家聽，我們花一整天的時間，你一章一章一節一節把它說個清楚，可是從7月5日事情爆發到現在，你有聽過他講過幾次論文實質內容的問題嗎？幾乎沒有，鄭運鵬現在可能比他還熟他的論文！」。