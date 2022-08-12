手機大廠小米造車11日傳出新進展。陸媒11日報導，小米在自動駕駛領域首期投入人民幣（下同）33億元研發費用，已成立超過500人規模的研發團隊，同時透過全資併購，以及對上下游企業的產業投資等方式，推進在自動駕駛領域的中長期產業布局。

澎湃新聞報導，小米自動駕駛技術已進入測試階段。第一期規劃140輛測試車，將陸續在全大陸進行測試，目標是2024年進入業界第一陣營。這也是2021年3月30日小米宣布「造車」以來的最新進展。

小米自動駕駛項目預計將投入33億元研發費用，專屬團隊規模已超過500人。到2022年底，團隊整體規模預計將突破600人。

小米內部人士表示，目前500人規模的團隊中，由50位專家組成核心團隊，博碩士占比超過70％，涵蓋傳感器、晶片、仿真技術、高精地圖等自動駕駛全棧技術所需人才，部分成員更擁有微軟、谷歌等公司的研發背景。