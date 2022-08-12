民進黨桃園市長參選人林智堅11日接受鄭弘儀專訪，提到參加中華大學學倫會，委員提問都很針對性，跳針問問題，感覺就是「先射箭再畫靶」，自己只能面對一台電視捍衛清白，從頭到尾看不到委員，深覺對當事人沒有保障，重申不管是台大還是中華大學的碩士論文，「我百分之百沒有抄襲！」

「沒有做過的事情要去證明是最困難的！」林智堅說，年少沒有好好利用時間學習，擔任新竹市議員珍惜能回到學校充電的機會，也覺得自己這一輩的政治工作者，要了解兩岸關係，才報考台大國發所，並犧牲很多六、日到學校專心學習，但碩士論文風波讓他「啞巴吃黃蓮，有苦說不出」，感嘆7月5日爆發論文風波時，要搬家、要交接市政的工作，公私都非常的忙，短時間沒有辦法很快地找到相關的資料，就有很多爆料者，很片段的把所有事情拼湊，再透過媒體報導渲染「後者抄前者」，自己得花很多時間去找相關的證據驗證沒有抄襲，重申，民調是自己不對外公開的內部民調，「題目我先發想，我先開始啟動民調的計畫，怎麼會有抄襲的問題？」

林智堅說，調查官余正煌當時已經讀了六年，原本論文題目「對陸生的認同」在最後一個學期、一月份口試卡關，他想著幫忙別人何樂而不為？就答應陳明通老師提供民調，自己和陳明通老師meeting後的信件都有公證，「有了人證，有了物證，還有公證的東西，但學倫會完全不採用！」感嘆台大的邏輯是「後者抄襲前者是國際的鐵律」，讓他覺得自己的權益完全受損。

「我覺得是突襲，因為很錯愕！」林智堅強調，蘇宏達院長在內部郵件把論文事件定調成「醜聞」，還透過媒體的報導，既然他有心證，又是召集人，應該要迴避，強調自己從來沒有放棄到台大學倫會的權利，每一次信件往返都希望蘇能迴避，沒想到自己9號凌晨才寄信說願意親自去學倫會，隔天台大就大動作開記者會，當時自己還在開另一個記者會，也不解「怎麼會那麼快呢？」

「委員的提問我覺得滿針對性的！」林智堅也分享昨天出席中華大學學倫會的感想，他說去了之後才知道原來學校的學倫會模式是這樣，進入一個教室空間，面對一台電視螢幕被錄音，只有聲音、看不到對方，自己律師想錄音也被拒絕，原訂1小時，自己被問了1小時40分鐘，委員不斷在時序、誰寫的章節等問題裡面打轉，說明後又回到原來問題，「讓我覺得他已經是先射箭再畫靶！」委員稱沒有辦法理解他的意思、要再一次確認說法，但十三、四年前的事情，真的沒有辦法完全記得。

林智堅認為，學倫會對當事人來說是沒有保障的，「因為你根本不知道在問你的這些委員是什麼人、或到底是怎麼一回事？」，像台大學倫會審議的結果出來，自己就是收到一個通知的文，告知碩士資格被取消了。

林智堅強調，中華大學碩論和竹科計畫重疊是學術界的常態和慣例，他說老師到政府單位申請計畫案，當時這個案子是竹科的計畫案，交給研究生一起來參與計畫，再把他變成論文，是學術界的常態，自己情況也是如此，所以論文和竹科的研究計畫有很多很雷同的地方，重申自己是參與計劃的撰寫者、參與者，沒有所謂抄襲的問題。