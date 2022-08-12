根據《美麗島電子報》搶先曝光的「桃園市長你會選誰？」最新民調顯示，國民黨張善政以32.1％領先民進黨林智堅的30.1％、民眾黨賴香伶的12.6％，不投/廢票/未回答為25.1％。媒體人吳子嘉表示，賴香伶的民調莫名其妙跳升6、7個百分點，嚇都嚇死人；另外，張善政也沒有在選舉，竟還有32.1％。

美麗島電子報董事長吳子嘉11日在《關鍵時刻》節目中表示，該民調是在9日及10日做的，剛好台大論文事件發生的第2天，所以這件事是剛開始發酵，如果再過一個禮拜，結果又會不太一樣。

吳子嘉接著指出，看了細部的數字後發現，林智堅的年輕人、高等知識分子跑掉了，另外還有中立選民，張善政為26%，林智堅19%，所以張善政居然贏了6%到7%左右，一般中立選民來講，都是民進黨或民眾黨的票，從來不是國民黨的票。民進黨內部的人看到這個民調會解讀為「跌而未崩」，認為還沒有崩盤；但他覺得，會崩盤。

吳子嘉認為，林智堅還沒開始跑選舉，因此那是鄭文燦的盤；賴香伶莫名其妙馬上跳升6、7個百分點，嚇都嚇死人；張善政也沒有在選舉，怎麼還會有32.1％，看來國民黨的盤就那麼多了。