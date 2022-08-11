俄烏戰爭尚未停歇，一部將故事背景設定在蘇聯空軍基地的同志片《士兵與軍官》，改編自可歌可泣真人真事，將故事背景設定在冷戰時期的蘇聯空軍基地當中，刻劃無名士兵與明星飛官的禁忌愛戀。劇情並涉及俄羅斯長期以來對同志族群的迫害，以及任何對他們威權政權發出異議之人。

導演彼得雷巴內（Peeter Rebane）與編劇、製片兼主演的湯姆普里爾（Tom Prior）透露，雖然這是個愛情故事，但有鑒於俄羅斯近來對烏克蘭的猛烈開戰，讓他們在編撰劇本時，很難不去避談政治，「為了因應當前局勢，我們正緊鑼密鼓利用本片獲得的關注，向大眾傳遞烏克蘭與俄羅斯同志族群們的困境。我們與同志全球宣揚團體『All Out』一同合作，支持他們協調疏散來自烏克蘭的同志難民，提供他們安全空間，並促使俄羅斯遭受迫害的同志族群，參與有意義的對話。」

不過也導致該片成為俄羅斯政府和極端民族主義組織攻擊的直接目標，原訂要在2021年莫斯科國際影展上放映，最後卻慘遭禁演，示威者更在電影院前高舉「停止同性戀宣傳」標語。這也讓該片不得不選在俄羅斯以外的烏克蘭進行放映，卻也因為電影宣傳網站遭到俄羅斯攻擊，導致不得不終止線上問答環節，電影節的伺服器最後更遭當局沒收。

電影首映會後，俄羅斯媒體更以頭條標題寫道：「片中的英國人、愛沙尼亞人和烏克蘭人，讓莫斯科國際影展蒙羞」，劇組甚至還收到數十封死亡威脅信函。面對如此艱難的情況，導演與男主角湯姆依然表示：「現在比以往任何時候，都更需要分享這個訊息。我們的支持和關愛，將散發給所有在這場戰爭和政權中戰鬥的人，無論是在俄羅斯還是烏克蘭。」

飾演王牌飛官的另一位男主角奧列格札格羅德尼（Oleg Zagorodnii），本身就是烏克蘭人。擁有186公分身高與健美身材的他，目前正住在烏克蘭首都基輔。面對俄羅斯不間斷的威脅，他不僅數度在自己的社群網站發聲，更以實際行動，設法購買超過38件防彈背心，許多急救箱與頭盔，並贈送數百杯咖啡給前線的孩子們。他甚至自創為烏克蘭軍隊製作軍服的品牌，透過種種貢獻，期望能讓烏克蘭與其軍隊變得更為強大。

他除了對在這場戰爭中支持烏克蘭的所有人表示感謝，昨（10日）更在社群網站中感性表示：「我想要一個奇蹟，我想要有人最終介入，並平息這個文明世界邊界的侵略。現在烏克蘭必須忍受俄羅斯發動的最後一場戰爭，我希望在這場戰爭之後不要再有戰爭。」導演與另一位男主角湯姆也表示：「我們每天都十分掛念奧列格的安危，並為他祈禱，希望俄羅斯的暴行儘快結束。」

《士兵與軍官》將於9月2日在台灣上映。