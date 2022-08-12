「臭屁嬰仔」近來推出新專輯，成員立勝（左起）、歐吉虎、屁辰。（混血兒娛樂提供）

饒舌團體「臭屁嬰仔」出道第6年推出第二號創作專輯《街仔路》，只見成員歐吉虎相較過去的身材，整個人狂瘦一大圈，他開心分享半年期間狂瘦37公斤，每天瘋狂運動、不吃宵夜及戒澱份，「之前快100公斤，現在63公斤」。

他們過去因為擔任師兄玖壹壹小巨蛋的演唱嘉賓而有機會在小巨蛋演出。團員立勝感性說：「在我們那時候的層級，能夠在小巨蛋演唱，面對的群眾有萬人，那實在是一件很爽的事情，六年走來最感謝的沒有別人，一定是玖壹壹以及經紀公司混血兒娛樂蕭老闆。」

談到專輯首波主打歌〈三歲小孩〉，歐吉虎分享做專輯期間，都會回去宜蘭三個月，每天就是去找屁辰和立勝，屁辰固定晚上都要去他家的夜市紅茶攤工作，有一次跟屁辰的大女兒聊天（當時她剛三歲沒多久），小名叫阿醜，一開始只是想問她在幼稚園有沒有喜歡的人，後來她說有，我就再問她喜歡是什麼感覺？她說：「我愛爸爸，我愛媽媽，我愛弟弟，爸爸、媽媽和弟弟也愛我。」萌生創作新歌靈感。

他坦言以前追求的那些都是一種愉悅和刺激感，所以寫了這首三歲小孩，主要是因為臺灣人常常講說：「你當我三歲小孩？」意思是在欺負我不懂嗎？但對於愛這件事來說，「當時的我是真的不懂，比一個小孩還不懂」。