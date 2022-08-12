微星（2377）11日董事會通過第二季財報，在PC產業遭逢俄烏戰爭、通膨及中國華東封控等逆風之際，不僅營收動能不減反增，本業獲利能力亦相對持穩，營益率維穩第一季的8字頭，撐住稅後純益仍有優於去年之前的各季表現、達30.42億元，單季稅後每股純益（EPS）達3.6元，拉抬上半年每股賺9.24元，站歷年同期次高。

微星第二季合併營收480.18億元，季減9.46％、但年增3.67％，續創歷年同期新高。毛利率僅較上季小幅衰退兩個百分點、降至16.21％，營益率8.38％，業外因認列匯損、較上季及去年同期由正轉負，淨利率雙減約3個百分點、下滑至6.34％，同為近六季以來低點，但皆比去年之前的各單季高。

累計其上半年合併營收年增逾7％、達1,010.55億元，亦刷新歷年同期新高，三率同步三降，毛利率17.33％、營益率8.69％、淨利率7.73％，累計稅後純益78.09億元，皆為歷年同期次高。

上半年營運報喜之際，微星11日晚間發出公告，指因軟體使用（合約）爭議，當日白天遭檢調執行搜索調查，公司亦配合釐清相關疑慮，目前對於公司財務及業務並無影響。不過公司並未對相關案情及細節說明，對於遭搜索一事亦表示不便評論。