民進黨桃園市長參選人林智堅11日接受鄭弘儀專訪，面對論文門爭議，他感嘆媒體鋪天蓋地的攻擊，對家人是很大的煎熬，尤其父母已7旬，「媽媽講沒幾句就哽咽，甚至會哭...二兒子也直覺要我不要選桃園市長了！」讓他心裡非常不捨，重申自己沒有抄襲，要為清白奮戰到底。

「對家人來說是很大的煎熬！」林智堅說，要到桃園參選，父母親都很支持，但論文案從七月五號到現在，媒體的攻擊撲天蓋地，沒有停下來過，自己的媽媽或爸爸已經70幾歲，他們覺得兒子過去在新竹八年的成績，突然之間好像都被一筆抹煞了，自己的兒子好像是一個惡人，好像做了很多不對的事情。

林智堅說，這段期間都在桃園，媽媽早上都會打電話來關心，可以感受到她的焦慮，幾乎講沒幾句話就哽咽，甚至於會哭，「她希望我不要這麼辛苦！」電視打開就是很多媒體的批判，父母親心裡難免會不捨，自己只能安慰他們說「不要看就好了」，媽媽也抱怨，現在不能去爬山，也不能去買菜，因為大家都認識她，有的會關心，有的可能會有不同意見，她會覺得心裡很焦慮。

林智堅也說，昨天中華大學學倫會結束，他找了空檔回去看小孩，二兒子問他：「爸爸你今天晚上會不會留下來？」，他回說不太一定、要看一下晚上的事情，大兒子就說「爸爸在選桃園市長，很忙。」弟弟馬上直覺的說：「爸爸你不要選桃園市長了！」，感嘆自己因為要選桃園市長就都沒辦法跟他們相處，「對我來說總是心裡很不捨，孩子還那麼小，他們很期待我能夠陪伴他們，我自己卻還是非常非常的忙！」2度說聽到孩子的童言童語，心裡非常酸。

林智堅也說，妻子是一個很堅強的人，1個人帶3個小孩，她平時忙於照顧小孩，很少關心自己，像自己一路當市長2任，她都從來沒有出席過就職典禮，但台大學倫案審定出爐那天，她傳了一下「熊拿著手機昏倒了」的貼圖，表示她心裡已經很在意、很擔心，自己就安慰她說沒有關係，慢慢面對，每一次選舉都是這樣，都有很多的課題，但她很少有這樣的反應，她當下還是很擔心。

林智堅感嘆，離開新竹市長職位，也離開原來住的市政府職務宿舍，妻子也帶著三個小孩搬家，搬到新的地方去，但自己都沒有回去看他們，小朋友總是會期待爸爸回來，想跟爸爸分享新家有什麼好玩的，但自己都沒有辦法參與，因此更要捍衛自己的清白、人格。