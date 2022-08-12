11日晚上10時左右各姓宗親會水燈頭已聚集在望海巷。（陳彩玲攝）

2022庚子鷄籠中元祭重頭戲登場，11日深夜各姓宗親會齊聚八斗子望海巷施放水燈。（陳彩玲攝）

2022庚子鷄籠中元祭重頭戲登場，11日深夜各姓宗親會齊聚八斗子望海巷施放水燈，今年恢復規模，吸引許多民眾圍觀。市長林右昌表示，今年海象佳，是擔任市長以來，施放最順利的一次。

鷄籠中元祭重頭戲施放水燈頭，邀民俗專家林茂賢與主播大道奈緒，解說習俗與科儀知識；林右昌和議長蔡旺璉、輪值主普李姓宗親會代表等參與祭祀儀式，祝禱基隆市民平安順遂，國運昌隆，疫情早日遠離。

誦經祭儀完畢後，現場燃放260秒煙火，由黃姓宗親會帶領及協助下，率先把蘊含精緻紙糊工藝的水燈頭，緩緩放進海平面，各姓宗親會依序將引燃水燈頭推入海中，進行過程中民眾高喊「發喔」、「旺喔」，相當熱鬧。

林右昌表示，今年放水燈踩街遊行非常順利，晚上10時左右各姓宗親會水燈頭已聚集在望海巷，由於今晚風平浪靜，是難得的好兆頭，相信各宗親會的水燈頭都可以放得很遠，不僅市運、國運昌隆，所有宗親、宗長們也都會平安順利。

文化局長陳靜萍指出，放水燈的目的在為水上孤魂照路，前來接受人間普度，才能使水陸兩界孤魂靖安，各字姓在子夜將水燈頭點燃後推入海上，習俗認為水燈頭漂流得越遠，該字姓的運道就愈興旺。

此外，今年由基隆市救難協會協助將水燈頭送往外海，理事長莊詠字說，這次派出50多名成員，執行海上、路上救護任務，今年海況佳，相信各姓宗親一定會非常平安渡過。