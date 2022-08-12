樂壇新人卓樂來自於高雄，北飄奮鬥推出新歌〈乘風破浪的廢柴〉受節目《乘風破浪姐姐》影響，坦言自己也過了30歲想到自己仍在夢想這條路上琢磨，也期盼有那麼一天能夠發光，於是啟發了靈感，寫了一首幽默的勵志歌曲。

卓樂説：「這首歌是自己的人生經歷寫照，獻給每個正在努力卻始終相信自己會成功的人，我們都是人海中的一顆砂粒 在世界中找到自己的意義，大家都關注乘風破浪的姐姐，但我目前只能算是「乘風破浪的廢才」，就是用這種自嘲式的正能量來定調歌曲的主軸，表面上看起來很廢但其實很有才，相信總有被燃燒的一天。勉勵自己即使是小人物 也能夠創造出不平凡的人生」。

卓樂因為外型中性常被認作是男生，在歌詞裡也寫道：「想在茫茫人海中 當個乘風破浪的姊姊 我也是個姊姊 卻被認作大哥 」展現十足幽默感。因為做音樂收入不穩定最慘的時候口袋只剩67塊，除了靠一把吉他闖天下之外，常要有一些兼差工作來賺錢，卓樂說：「有賣過香皂、在工地打工、才藝老師、社團指導老師、音樂家教。

她分享其中比較特別的是在工地工作，因此MV場景也選擇在工地拍攝還原當時的生活， 還記得第一天的拍攝室外的天氣37.8度，在炎熱的天氣底下拍攝真的是一大考驗，「大家都耐著高溫只為了作品的完整性，也要感謝經紀公司成全娛樂，自己在創作的路上會持續努力，相信終有一天會有被看見的一天」。