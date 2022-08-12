許多長輩都會有將大筆現金放在家中的習慣，但若是稍有意外，這筆錢財可能就此消失不見。大陸湖北一名周姓女子的老家因不明原因失火，導致其母親存放在鐵箱裡的約人民幣30萬現金（約新台幣133萬）被大火燒成黑炭，周女趕緊求助銀行，最後挽回損失147550元（約新台幣65萬）。

綜合

報導，湖北咸寧周女士透露，今年6月老家因不明原因失火，導致她每個月寄給媽媽放在鐵箱裡存起來的錢全都被燒成黑炭，這大約是她5年的薪水，約30萬現金（約新台幣133萬），她表示這筆錢本來是計畫要買房子的。

周女士上網尋求解決辦法，發現燒毀的錢是可以請銀行鑑定兌換的，銀行9日上午接獲周女士求助後，人民銀行武漢分行、人民銀行咸寧市中心支行、人民銀行崇陽縣支行隨即展開鑑定，經過4個多小時幫助周女士挽回損失147550元（約新台幣65萬），當天下午，周女士辦完手續後，成功將這筆錢兌回，隨後便將現金全部存進銀行。

消息曝光後，網友紛紛留言「這類新聞太多了，什麼老鼠咬、蟲蛀、水泡、火燒，就是不放銀行」、「雖然我不是我的錢可是好心痛」、「這著實慘，房子燒沒了，差點錢也燒沒了，還好兌換回14余萬」、「還好挽回了一部分」、「15萬多就這樣沒了」。

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