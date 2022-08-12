上半年全球股市大震盪，在升息、通膨及地緣政治等多重因素交互下， 台股一度也最慘跌掉1／4，下半年台股利空出盡、轉機浮現，投資人該如何操作？

不少投資人感嘆，去年一整年辛苦掙來的績效，不僅全部回吐，甚至還倒賠。

在急遽變化的股市環境裡，《遠見》盤點所有上市產業類股近一年報酬率，截至7月15日，居然僅剩通信網路業是正報酬，原本績效突出的電器電纜類股卻在三個月內急跌17％，勉強打平近一年績效。

2021年的獲利王，且最被看好的金融保險業指數，則在這近一季的期間內跌了兩成；科技類股的半導體、電子通路及零組件指數均是一至兩成的跌幅。

這或可解讀，今年資本市場及產業加速輪動，且在美國升息及通膨節奏下，落入景氣循環的產業如同洗三溫暖，冷熱兩樣情；而基本面維持不變的產業，也或多或少承壓，遭遇逆風被低估。

尤其是2021一整年，金融保險、航運業、半導體、玻璃陶瓷及水泥工業是最豐收的前五大類股（依據稅後淨利率排名），但過去成績僅能提供參考，究竟下半年台股又該如何操作？

宜把資金轉至防禦類股

今年4月，《遠見》與台灣經濟新報（TEJ）合作掃描上市櫃企業體質的「2022 A+企業排行榜」，發布336家的績優企業，提供讀者作為投資參考。

進一步篩選波動下相對穩妥，兼具轉機及抗跌特色的個股，《遠見》再度與台灣經濟新報（TEJ）合作，交叉比對30個上市類股指數的超額報酬率，整理出近一季打敗大盤的轉機股排行榜（表）。

(圖/遠見提供)

結果出爐，冠軍為汽車工業類指數，其報酬率在近一季表現突出，「和泰車」「智伸科」營運表現穩定，是同時名列「2022 A+企業排行榜」的抗跌股。

然而，法人對和泰車喜憂參半，雖有內需消費動能回溫、國旅需求旺盛等利多，但隱憂是，全球晶片荒仍未有效緩解。此外，其子公司「和泰產險」銷售的防疫險理賠率攀升，恐衝擊母公司獲利。

至於亞軍的「其他電子類」指數，或可參考本屆排行榜中三冠王（三顆星）代表的弘塑。

弘塑受惠於台灣今年重回全球最大半導體設備市場，且台積電今、明兩年資本支出將逾400億美元，已被法人看好是相關概念受惠股，營運亦看旺到明年。

除了弘塑，同類指數中，尚有奪得兩顆星的洋基工程、朋億、旭隼，均是多年符合成長及獲利的企業，投資人也可留意其題材及近期業績表現。

第三名是「觀光事業類」類股，同時受惠於暑假國旅及下半年國門重啟、內需復甦等題材，晶華為其中代表。

值得注意的是，台股下半年原本前景混沌，卻因國安基金宣布進場護盤，而讓投資人信心大振。

只是，盤點過往國安基金進場紀錄，可發現其護盤策略是涵蓋天數愈來愈長、動用金額愈來愈少。

根據統一期貨分析，國安基金前一次護盤是新冠肺炎盛行初期，也就是2020年3月至10月，208天僅投入新台幣7.6億元。

回顧2008年金融海嘯98天、600億元，以及2011～2012年歐債危機122天、424億，2020年國安基金已明顯趨於保守，不再大舉投入資金護盤，轉為「與股民同在」的細水長流策略。

其次，攤開前一次2020年國安基金進場標的名單，清一色皆是大型權值股。

包括電子股買進台積電、鴻海、台達電、廣達及可成等；金融標的則涵蓋國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、華南及第一金等；傳產包括台泥、台塑、南亞及台化；食品股青睞統一，以提振市場信心。

除了大型權值股，國安基金護盤強心針藥效畢竟有限，投資人最關心的仍是整體大盤趨勢將會怎麼走？中小型股有機會回升嗎？

(圖/遠見提供)

第三季回溫，選對族群勝率高

PGIM保德信高成長基金經理人賴正鴻指出，市場多認為第三季科技股可能出現旺季不旺，因此法說會中釋出的半導體價格、財測、市場展望等，就是下半年景氣風向的關鍵指標。

賴正鴻觀察，台股短線跌幅已深，且股價已持續反映利空，第三季可期待跌深反彈行情。

另一方面，中國歷經封城三個月，經濟動能已重返擴張階段，將減緩全球經濟動能放緩的衝擊，一來一往下，有機會推升台股掛牌企業在第三季的獲利。

回到以美股為首的全球股市，國泰證券建議投資人可關注以下五大產業：「能源」「原物料」及「工業」因季節性旺季，獲利面相對較佳；再者，上半年回檔的「非核心消費」與「資訊科技」，有機會因新興科技題材，而重回成長隊伍。

富邦投顧董事長蕭乾祥則點名台股五大族群，包括對應碳中和題材的「電動車」及「綠能、儲能」族群；其次「半導體」雖然成長趨緩，但是在先進製程及功率半導體部分，前景仍舊看好。

另外在「傳產績優指標股」及金融產業的「銀行類股」，今年獲利表現仍可望穩定成長。投資人可尋找這五大族群的績優個股，並逢低布局。

可觀察航空、觀光及金融股

因疫情導致貨櫃塞港行情受惠的航運貨櫃股，則讓投資人的心情上沖下洗。

貨櫃三雄去年大賺5076億新台幣，長榮、陽明、萬海三家就占全體1745家上市櫃公司的兩成獲利。

其中，陽明海運2021年EPS更衝破48元大關，股東會通過配發股利20元，配發率41.04％。但不少散戶追逐其高殖利率，趕在除息前進場，面臨「賺股息、賠價差」的填息風險。

金融、傳產為主的防禦型標的，雖相對受惠升息與通膨題材，但也要注意產業別。例如保險業的壽險、產險業分別受俄債違約、防疫保單賠率影響，獲利受到衝擊。

永豐投信則認為，市場預期，聯準會與台灣央行下半年升息機率仍在，升息引導利差持續擴大，可望挹注金融股獲利，提振金融股行情，未來金融股行情可期。

法人也點名航空與觀光股，可望在下半年國門大開、疫情降溫後搭上解封順風車。

本文作者：廖君雅

（本文摘自《遠見雜誌8月號434期》）