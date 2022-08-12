單車環島是不少民眾的願望清單，長度約8000公里的自行車道，吸引全球單車客關注，台灣可善用多重優勢，用自然景觀與濃厚人情，邁向自行車旅遊大國。

這幾年，「騎自行車環島」已成為台灣許多大學生畢業前要完成的人生Check List之一。不只台灣人，這對外國人來說，一樣極具吸引力！

「單車旅遊」向來是歐美遊客的心之嚮往。很多自行車迷，甚至還為之組團出國，就為了一享騎乘在異國的快感，但，鮮少人知道，在自行車旅遊市場，台灣的優勢比起國際，其實不遑多讓。

第一，台灣擁有全球最大又知名的優質自行車廠商，諸如捷安特、美利達、太平洋等廠商推廣下，自行車文化在這十多年來，已經落地生根、普及四方，不管是配件購買、單車租借、路線規劃、沿途補給，都形成完整網絡。

第二，在中央跟地方政府協力下，全台目前已有約7915公里長度的自行車道，成為世界稀有的「環島自行車道」，車友可以極為流暢地從出發地繞一圈回到原點，也不用擔心途中若遭遇道路不通、接駁困難的問題。

第三，由於台灣本身自行車人口眾多，各地都有自行車供應商、休息補給站，就算碰到意外，要臨時維修、購買配備，也相當方便。就連各地派出所，也化身最親民的鐵馬補給站。

最後，相較於東南亞國家，台灣四季氣候宜人，搭配台灣獨特的自然景觀，一路上從平原到山地再到海邊，從都會到鄉鎮再到田野，景色變換多端，是其他國家自行車旅遊環境中，難以見到的獨家特色。

差異化為賣點，滿足單車客需求

正因為台灣具備上述多重優勢，只要針對國外遊客，規劃「到異國體驗不同風情」的旅遊誘因，台灣確實具備吸引全球自行車玩家的實力。

風尚旅行社總經理游智維，就曾幫許多遊客規劃專屬的自行車旅遊行程，他觀察，從遊客母國與台灣在自然或人文環境上的差異點，思考「遊客來台灣，可以看什麼不一樣的風光」，就可以打造出全球自行車玩家「坐飛機也要來台灣騎車」的獨家賣點。

例如，台灣位處板塊交界，地形地貌多變，對於歐陸等古老地塊上的國家來說，「地質」就是一個單車旅遊時的賣點。「法國人來台灣玩，就很想去看看台灣的地質風貌，因為當地很難在短距離內，看到這麼多地貌變化。」

又如新加坡人，如果想玩自行車旅遊，台灣也通常是他們的首選。

游智維解釋，新加坡本身太小，對自行車玩家來說挑戰度太低，東南亞鄰近國家又沒有完整的自行車道跟服務，加上台灣的治安相對比較安全、衛生環境也比較優異。類似的飛機時程內，台灣自然成為他們的首選。

雄獅旅行社總經理王岳聰也是個愛騎自行車的人，他最推薦的自行車路線，是從台灣的西往東騎，逆時針方向繞台灣一圈，可以絕佳體驗台灣的大山大海自然風光。

他指出，這條路線沿途都有海岸風景，充分凸顯台灣的海島特色，而東西兩岸的海岸又截然不同，尤其是南迴段，一邊是大武山，一邊是海洋，繞過去往北騎，又是花東的海岸沿線，「好幾個路段，就像騎在海上！」

台灣自行車觀光極為迷人，許多路段依山傍海讓人心曠神怡。(圖/遠見提供)

除了平面路段，如果想要挑戰難度高一點的路線，台灣的高山，也可以滿足自行車高手的征服欲。武嶺、阿里山、拉拉山，都是相當有挑戰性的路線，更重要的，除了路線開通完整，這幾個景點也都相當迷人，讓挑戰與美景同時並存。

除了美景，台灣最美的風景——人，亦讓外國旅客印象深刻。

以王岳聰自己的經驗，騎車沿途會碰到很多人主動跟自行車騎士加油、打氣，用路人都對自行車騎士相當友善，這種溫暖又安全的旅遊感受，正是台灣自行車旅遊的深層吸引力。

數位外交協會理事長郭家佑也說，她常聽到外國朋友想來台灣騎自行車玩，「想在疫情後去台東鹿野揪團騎車。」

鐵馬+鐵路，「雙鐵」環島新玩法

自行車旅遊，分為休閒向與競賽向，但不論哪種面向，過往都會碰到路途太長、運送車輛的問題。

王岳聰進一步分享，疫情前，台灣就有很多國際自行車賽事。雄獅跟很多專辦賽事的單位了解過，他們最頭痛的一點，就是在比賽前運送自行車，「因為都是很好的車，怕撞傷、擦傷，該怎麼運送？兩鐵列車可以解決這個問題。」

原來，台鐵今年也做好相關預備，除了本來就可以搭載自行車的列車外，更把莒光號的人車同行車廂進行改造，要做成新的兩鐵旅遊列車，最快9月就上路。

這塊，正是雄獅旅遊推廣鳴日號、藍皮號列車後，也積極搶進的一塊市場。這款列車和一般列車不同，台鐵會提供五節自行車廂（15個車架、16個座位），加上一節一般車廂組成的兩鐵列車，最多132人可以參團。

裝設車架的車廂，讓自行車上車不再需要攜車袋，便可讓遊客輕鬆架好車，並隨時注意是否擦傷。

搭配台鐵全台都可到的便利性，讓雄獅相當看好未來台灣繼續發展自行車觀光的潛力，「如果要深入鄉間，自行車是最好的旅行方式。」

就像國際旅客多希望能走走停停，「不只是環島，是想要騎一段、玩一段，譬如早上騎完車後，到一個地方剛好可以吃午餐。」

畢竟，如果是單車環島，以一般人來說，一天100多公里相當辛苦，因此雄獅轉往推動兩鐵旅遊，讓各個地方特色小鎮、小吃互相結合。

運動觀光並不是新鮮事。早在疫情前，國人就會前往大阪騎自行車、參加自行車比賽，或是爬富士山，還有去美國、德國參加路跑比賽。

王岳聰認為，在疫情過去之後，自行車旅遊這類「運動觀光」的趨勢會更明顯，「因為疫情讓大家更在意自己的身體健康，對健康觀念更為深刻。」因為未來商機明顯，雄獅才積極提早布局，就等著迎接國際觀光客。

當在地業者已把相關行程都規劃好，萬事具備只欠東風。台灣要積極向外國宣傳獨特的自行車道等優勢特色，瞄準國際眾多的單車愛好者，未來，台灣可望成為亞洲的荷蘭，成為另一個自行車旅遊大國。

本文作者：馮紹恩

（本文摘自《遠見雜誌8月號434期》）