今（12日）為農曆7月15日中元節，也是三官大帝中的地官大帝生日，命理專家楊登嵙在命理專欄《旺好運》發文表示，忙著中元普渡的同時，也可以趁這天上午9點至11點祭拜地官大帝，不僅有機會免除因果業障，還可以補財庫。

楊登嵙老師指出，「三官大帝」指的是道教中掌管天界（天府）、地界（地府）、水界（水府）三界之神，分別為天官、地官和水官。三位神明掌握三界間的一切行政事項，神格崇高，僅次於玉皇大帝，對於世人有賜予福澤、赦免罪過、解災解厄的權能。

其中，地官大帝考察眾生禍福及男女功過，因此中元節這天，民眾除了忙著祭拜好兄弟外，也可以到廟宇祭拜地官大帝，請求赦免人生累積的小過小錯，誠心懺悔，就有機會免除因果業障。

另外，中元節這天也是補財庫的好時機，若是覺得運勢不佳，經常遇到莫名其妙的狀況，或是常常破財、損財，沒有辦法留住財富，也可以呈上疏文請三官大帝做主，依照缺失的部分加以補強。

楊登嵙老師提到，中元節補財庫的最好時機，為當天上午9點至11點，只要準備香、酒、蠟燭、鮮花、五樣水果、金紙、金元寶（至少10顆）與疏文奏表，以及壽金、刈金、福金（土地公金）、天金（天公金）等，到有供奉三官大帝的廟宇拜拜即可。