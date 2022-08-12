根據《財訊》報導，台灣人疫後最想去的國家，非日本莫屬。近來日圓貶值，不少人換了許多日圓，就等國門開放，立刻衝去日本報復性消費。但其實台灣許多高資產人士從去年開始，已經慢慢在日本買進不動產。

高價物件交易 6月爆大量

信義房屋日本事業部經理柳政億，接受《財訊》採訪時指出，信義房屋去年在日本的成交量和金額，未受疫情影響，創2009年在日本設點以來第2高的紀錄。今年仍維持不墜，上半年成交戶數，比去年同期增加4成以上；第2季平均每戶成交價為7148萬日圓（約1595萬元台幣），比第1季成長7%。

值得注意的是，今年以來成交超過1億日圓的物件，已經和去年全年相當，而第2季1億日圓以上物件的占比，比第1季幾乎增加1倍以上，而且1/3集中在6月成交；預估今年全年業績可望超越最佳銷售紀錄的2015年。儘管疫情無法去日本，客戶也會透過視訊看房就下訂。

根據《財訊》報導，2020年疫情剛爆發時，的確對台灣人購買日本房地產造成衝擊，一些中小型的房仲業者也因此停業。不過去年開始情勢改變，有些台商從中國撤出時，為了資產配置的需求，直接投資日本的房地產。

另一方面，日本一些企業受疫情衝擊經營不下去而求售。例如淺草旁商店街一間獨棟的商鋪，原本經營的燒烤店收攤後賣給了台灣人。在景氣好的時候，這樣的物件幾乎不可能求售，疫情反而讓外國投資人有機可乘。儘管這時買下這棟商業不動產也無法立刻出租，但買家仍決定先入手，等待日本重新開放觀光。

《財訊》分析，近來台灣人瘋日本買房，主要受兩股力量的推動。日圓走貶，形成了拉力。柳政億分析，東京都中心蛋黃區1戶10年內、電梯兩房的物件，大約1億日圓，1年前折合台幣約2600萬元，現在則只要2200萬元左右。推力則是台灣房價太貴，在台北市中心很難找到同樣條件的房子。

根據信義房屋分析，會去日本置產的客戶，主要是超過45歲以上的族群，在日本購屋的目的包括小孩求學時居住、自己去日本時住、資產配置等。也有企業主自己先在日本買1戶住家「試水溫」，接下來就用公司的名義買進商業設施等房地產來分散資產，總金額已超過40億日圓。

《財訊》報導指出，由於客戶多半是高資產人士，日本通常不是他們的第1間房子，他們追求的是穩定獲利。一般來說，扣完大樓的管理費、維護保養費、報稅等費用後，近期日本的淨投報率大約3%。

文章來源：財訊雙週刊