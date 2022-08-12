民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文被台大判定是抄襲並且撤銷碩士學位之後，總統蔡英文在臉書表態，「請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。不過，此文一出，竟然沒影民進黨的黨公職人員（有藍勾勾者）在蔡英文臉書留言支持，反而有許多藍營人士留言質疑林智堅的論文。對此，藥師林士峰推測，「恐怕內部炸鍋不滿也到了極限了！」

林智堅的碩士論文被台大認定是抄襲之作後，台大同時也撤銷了林智堅的碩士學位，總統蔡英文10日在臉書表示，「有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲」，蔡英文也「請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。」

不過，蔡英文此篇臉書貼文底下留言處，竟然沒有民進黨的黨公職人員（有藍勾勾者）到場留言聲援，反而有許多國民黨和民眾黨人士留言質疑林智堅論文，包括趙少康、張善政、蔣萬安、賴士葆、林奕華、詹江村，以及楊寶楨、陳智菡、白喬茵、李明璇等人。

藥師林士峰認為，以民進黨過去都還能全黨挺肇逃陳柏惟，四個不同意喊的像邪教組織一樣，這次竟然無人相挺，恐怕內部炸鍋不滿也到了極限了！林士峰認為值得觀察的是，蔡英文領導威權是否已經提早跛腳了？桃園人在面對深陷球場、論文雙風暴的林智堅，是否仍能毫不在意，含血含淚的投下去？