美中科技角力升級，日企東京威力科創（Tokyo Electron）周一（8日）表示，隨著世界兩大超級大國對技術主導競爭愈發激烈，公司正高度關注美國對大陸半導體設備出口限制。大陸為這家日本晶片設備製造廠主要市場。

日經亞洲報導，東京威力科創為全球最大晶片製造設備商之一，目前尚未收到有關美國禁止對華出口的指令，但據一名高階主管透露，他知道有報導稱華盛頓正在擴大對華出口限制。

科林研發（Lam Research）和科磊（KLA）上個月在電話會議指出，他們已收到美國政府通知，對大陸出口禁令將從10奈米以下製造設備，擴大至14奈米以下。

東京威力科創財務部總經理Hiroshi Kawamoto在財務發布會坦言，如果實施限制，大陸的客戶可能無法生產晶片，公司非常擔心這種情況。他說，「大陸對我們是一個非常重要的市場，占銷售額四分之一以上，我們相信大陸會持續成長，但晶片製造中心會隨競爭格局和其他因素變化而不斷轉移」。

截至6月的一個季度， 東京威力科創受上海封城打擊，獲利較去年同期下降17%至1175億日圓，銷售額成長4.8%至4736億日圓。

Hiroshi Kawamoto表示，目前對大陸出貨量逐漸恢復，且沒有出現砍單情況，雖有延遲交貨的通知，但不多，預估今年不必調整產能。