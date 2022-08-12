馬來西亞鋼琴家李元玲，不僅擁有精湛琴藝又會跳芭蕾舞，且擁有32C傲人上圍和纖細蠻腰，被粉絲封為「鋼琴女神」。李元玲時常丟出美照和粉絲分享，IG狂吸233萬人追蹤，而近日她穿上一套鮮紅色連身裙，驚人S曲線秀出超有料胸前輪廓，緊接著又釋出23秒的男友視角片，超兇狠曲線看得粉絲眼睛移不開。

照片中，李元玲的一頭秀髮披在後側，兩手擺在後方，可見她身上的鮮紅色連身裙，衣服設計得相當貼身，除了勾勒出她的沙漏型曲線，也讓胸前「立體長輩」弧形傲人明顯，爆出一個養眼的胸圍形狀，她還在IG打上：「這件洋裝ok嗎？」，刻意明知故問，成功讓粉絲們更集中她的胸器，在留言區狂刷起愛心。

李元玲擁有美麗外貌，不管做什麼都極具魅力。(圖/李元玲 IG)

隨後李元玲見大家反響熱烈，又曬出一段23秒的超兇小短片，並在貼文打上：「男友視角過馬路」，可見她穿著同套緊身洋裝，眼神放送迷人電流，鏡頭裡的她一個人喝著咖啡，一不小心還讓白色奶泡沾到嘴唇，之後她踩著白色運動鞋，走在去往停車場的路上，洋裝使她走路的姿勢，更加顯得優美又有曲線。

李元玲成功駕馭紅色緊身洋裝，穿著她走路很有女神的氣範。(圖/李元玲 IG)

李元玲原就是名不虛傳的美女，如今網友親眼見到本尊，被女神撩到心裡癢癢的，一大批人紛紛爭著對她喊道：「這就是美女天花板」、「想牽妳的手瘋掉美」、「這該死的腰線」、「人見人愛，車見車載」、「OMG幸福男友太突出啦」、「這個紅很完美比例」、「紅色跟妳真搭，形狀也很棒」共計5.4萬點讚欣賞。