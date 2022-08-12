黨內和諧不演了？新仇舊恨正面開撕！民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，民進黨立委高嘉瑜曾拋「一屍五命」說，遭同黨立委鄭運鵬嗆「你遇到委屈時誰幫你」；沒想到11晚間有PTT網友在八卦板大爆料，疑似是高嘉瑜辦公室主任馬文鈺不忍了，公開在社群網站拆穿鄭運鵬假面具，引來鄭運鵬本人留言筆戰，讓鄉民們樂得拉板凳當吃瓜群眾看起好戲來。

11日晚間23時約19分許，有網友在PTT八卦板爆料：「民進黨立委鄭運鵬在臉書砲轟高嘉瑜，引來高嘉瑜辦公室主任馬文鈺大爆料，撕爛鄭運鵬的假面具，直接點名鄭運鵬不經營在地，只會到處問哪一個選區好選，從台北落跑去桃園。曾經為了事情去拜託高嘉瑜"高抬貴手"，原先為了權力背刺過謝長廷，派系換了好幾個。」

發文並附上兩張社群網站留言截圖，其中一張帳號「WenYu Ma」寫道：「當初謝不支持鄭運鵬選立委，因為支持同選區其他謝系老將，鄭運鵬立刻判出謝系」、「叛謝後立刻加入綠友，再來是蘇系，最後加入新系，從台北市轉往桃園選立委，逐政治利害而居」，鄭運鵬則留言回：「反正我的生命也不是活在你的留言裡，你倒是可以去問問留言寫道的其他相關人們。」WenYu Ma則又嗆：「問過了，你就是這種人啊，你多想想自己和利益團體吃飯局時的嘴臉和言語」。

鄉民嗨翻：「哇靠小馬現在這麼有種喔」、「網內又互打了」、「小馬又出來了，不躲後面了嗎」、「嘻嘻，吃雞排」、「餅叔牛棚暖身」、「堅下鵬上，非鵬不投!!」、「我要看到血流成河」、「新支線嗎」、「好像聽過人渣文本說過鄭運鵬一堆爛事之類」、「火燒到自己身上了」、「好兇喔」、「我要大場面」、「以他年資，我不懂為啥要當智堅小弟」、「超跑堅紅人啊，當然要抱腿」、「這麼刺激」、「小馬看起來忍很久了」。