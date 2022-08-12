蔣介石(右)1928年視察安徽大學，與校長劉文典(左)一言不合，遭劉飛踼下體。（圖／大陸網站）

民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，9日被台大核定撤銷國發所碩士學位，但林智堅卻開記者會質疑台大不公，在黨中央力挺下要與台大對槓。臉書粉專「逆風的烏鴉」講古，提到當年蔣介石跟安徽大學校長劉文典一言不合竟大打出手，甚至傳說劉還踢了老蔣下體，結果在學界勸說下7天後就被釋放；烏鴉感慨對照如今台大與民進黨的關係，過河拆橋的既視感頗為強烈。

逆風的烏鴉11日在臉書寫道：「談一個將近100年前的故事。蔡英文要大家相信林智堅不要相信台大，無疑是對於學術的重大一擊。這讓我想講一個將近100年前的故事。」

「1928年11月，安徽發生學潮。剛剛領導北伐成功、權傾一時的南京國民政府主席蔣介石親自召見安徽大學校長劉文典，要求他嚴加查辦。劉文典不買老蔣的帳，兩人吵了起來。老蔣罵劉文典是『新學閥』，劉文典也罵老蔣是、『新軍閥』。還有一說是兩人當時大打出手，老蔣搧了劉文典二耳光，而劉文典飛踹了老蔣下體一腳。不管是不是真的有打起來，總之老蔣就把劉文典抓去關，還要法辦他。」

有趣的是接下來的發展。「在兩人衝突、劉文典被關後，各方請命要求蔣釋放劉文典，學界的有蔣夢麟、蔡元培、胡適等大咖，國民黨居中協調的是陳立夫。關了7天，劉文典終於被放出來，但老蔣要求他離開安徽。後來的劉文典，也沒因為這件事葬送學術生命，反而聲名大噪。1929年，他到清華大學任教。1937年對日抗戰開打，他相繼前往長沙、昆明等地大學任教。」

這樣的人，當然是看不起國民黨、看不起老蔣的。「於是1949年，他決定留在中國大陸。1958年，中共發動反右運動，劉文典被迫自我檢討、被羞辱，同年7月腦溢血病逝。恐怖的點是，當民進黨作踐台大的時候(而且是兩次)，黨內掌權的沒有陳立夫這種人，綠色的學者沒有蔡元培、胡適、蔣夢麟這種敢說真話的人。」

烏鴉有感而發表示，「整件事最諷刺的，是雖然搧劉文典巴掌的是老蔣，但把他害死的，卻是以靠學運、學潮起家的共產黨。台大和民進黨關係，大概也是如此。」

網友回：「上樑不正下樑歪，扭曲的1.5博士，扭曲了社會整體的秩序和價值觀。這個黨，像極了即將撞上冰山的鐵達尼號。」、「現在沒有學者，只剩學乖了，遇到這事，平常廢話特多的教授現在多安靜…」。