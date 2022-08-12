民進黨桃園市長參選人林智堅11日接受鄭弘儀專訪，強調從沒有要跟台大對抗，只是要凸顯學倫會、召集人蘇宏達未審先判，和程序有問題，他感謝蔡英文總統的鼓勵，重申沒有抄襲，也不認為余抄襲自己，但余的律師發言讓他覺得好心被雷親，「如果余正煌願意出面，我願意跟他對質！」

林智堅說，自己3次婉拒出席學倫會是因為蘇宏達院長一開始就未審先判、先有定見、發言偏頗，所以發信給台大希望蘇宏達迴避，雖然遭拒，仍沒有放棄到學倫會說明，律師也都有陳述意見，但後來看到台大動作不尋常，每一次發信都是很短時間要他明天去，研判台大會很快有定見，因此9日凌晨緊急請律師寄信要出席，沒想到台大8日就寄出審定結果通知書。

林智堅說，學倫會只有在電子郵件請他出席，不採納說法時也沒有發函請他補正，寄來的裁定公文書裡面也沒有說什麼原因被取消資格，只寫著依據碩博士學倫會等等的資格，有嚴重的缺失，就取消碩士的資格。

「我們自始至終沒有要跟台大做任何對抗！」林智堅強調只是要凸顯學倫會、蘇宏達未審先判，還有程序有問題的，畢竟是社會大眾都關注的事，也攸關自己很大權益，團隊也提出人證、物證和公證資料，但是並沒有完全被採納，且台大還大動作開記者會，令人納悶。

「如果當時我沒有把民調借給余先生，我想那就沒有這樣的事情！」林智堅感嘆事情非他預期，自己是善意資料提供者，陳明通老師是盡責幫助學生的老師，余先生是積極要畢業的研究生，因為余有時間的壓力，自己自始至終都沒有口出惡言，也不認為余抄襲自己，但看到後來發展、看到余律師發言，「我真的覺得好心被雷親！」如果余願意出面，他很願意跟余對質。

林智堅說，論文事件已經讓選舉失焦，一整個月來，桃園過去的政績沒有被人提起，自己在桃園提出的政見也是「一日新聞」，更沒有看到對手提出任何政見，從頭到尾都是抹黑、攻擊，直指國民黨在大選主軸如果就是抹黑跟攻擊，終究不會得到人民的支持跟認同。

林智堅諷刺，國民黨雖然短暫時間好像吃了大力丸，不分藍白，每一個人對論文總是要講兩句、蹭一下聲量攻擊，但這絕非自己樂見，他也不期待台灣的民主「倒退嚕」，若以後大家在選舉不提政見、也不講對城市的願景，就先抹黑對手、攻擊對手、把對手打趴，這是不對的。

林智堅說，會窮盡一切所有力量來證明自己的清白，除了選舉選戰要贏，選後也會用更多的時間去證明清白。