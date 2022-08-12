《雪人》以連環圖畫呈現溫暖的故事，無言的感動，成為代代相傳的經典圖畫書。(上誼出版社)

冬夜，男孩堆的雪人突然間有了生命。於是，一場在簌簌白雪中的奇遇開始了……

以《The Snowman》圖畫書溫暖人心的英國知名童書作家雷蒙．布力格（Raymond Briggs）於當地時間8月9日去世，享年88歲。70餘年的創作生涯中，布力格創造了一系列深受讀者喜愛的角色，其中最受歡迎的就是這個戴著綠色帽子和圍巾、有著橘色鼻子和彎彎嘴巴的「雪人」。

《雪人》1978年出版，1979年便獲得波士頓環球號角圖畫書獎，時至今日，全球銷量已超過850萬冊，感動無數大人和孩子，成為一代傳一代的經典圖畫書。這是一本無字的連環格圖畫書，布力格相信孩子能夠「閱讀」圖畫，因此藉著一幅幅彩色鉛筆畫，讓孩子靜靜體會小男孩和雪人之間溫馨的友誼。他還刻意塗出朦朦朧朧的效果，讓讀者有一種如真似夢的感覺，分不清小男孩究竟是在夢裡，還是雪人真的從冰天雪地裡走出來。

1982年，《雪人》被BBC改編製作成動畫片，從此成為英國耶誕傳統的一部份，每年耶誕節都會播放這部26分鐘的動畫。動畫中有一首著名的插曲「Walking in the Air（在雲端漫步）」，伴隨著雪人和小男孩升到空中，將觀眾的情緒帶到最高潮。

上誼文化總編輯劉維中表示，《雪人》不只是圖畫書中的經典，隨著動畫片的放映，在世界各地也成了耶誕節的象徵。2019年，衛武營國家藝術文化中心也在耶誕節前夕舉辦過一場雪人的動畫音樂會。劉維中還指出，這位作者從不避諱在作品中向孩子表達「失去」和「死亡」等主題。布力格曾說過，「我不寫大團圓結局。我寫的是那些自然且不可避免的事情：雪人融化，父母去世，動物死了，花謝了。萬物皆是如此。這並不是什麼需要避諱的黑暗，這是生活的真相。」現在，他自己的生命也走到了終點，而他似乎早就準備好了這一天的來臨。2019年，布力格出版了最後一部作品《熄燈之時（Time for Lights Out）》，直面自己的衰老和死亡。書中他想像未來的鬼魂來到他的房子遊蕩，「這裡從前一定住過一個傻乎乎的老傢伙，留著長髮，裝作喜歡藝術，專門給孩子畫圖畫書……這裡有好多關於《雪人》的玩意兒，還有一堆堆的破衣服。」

《雪人》揚名世界後，並沒有改變布力格的生活，他說自己是個「脾氣暴躁的老頭」，不喜歡置身熱鬧。晚年的布力格獨自過著簡單質樸的生活，還會去二手商店買衣服。對他來說，作品暢銷的意義只在於能夠被更多人閱讀。

「在商店或者馬路上，總有人走上前來對我說：『布力格先生，我太喜歡你的書了！我的孩子們讀過，現在換我的孫子也在讀。』這種話常令我熱淚盈眶。作品被兩代人喜愛，是對一個作者最大的肯定與褒揚。」

書中的最後一幕，雪人融化在清晨的陽光裡，男孩悵然若失站在一旁。如今，這位作家也離開了人世，留給世人無限惋惜。