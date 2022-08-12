一名黎巴嫩男子今天持槍在首都貝魯特（Beirut）一家銀行挾持人質，當局同意讓男子領出一部份他被凍結的款項後，6名人質全數獲釋，事件已經落幕。

黎巴嫩自2019年便深陷經濟危機中，本國貨幣市值開始重貶，各銀行也開始嚴格限制外幣和本幣的提領。

一名維安消息人士告訴路透社，42歲男子胡笙（Bassam al-Sheikh Hussein）今天中午前，持槍進入黎巴嫩聯邦銀行（Federal Bank）在貝魯特西部哈姆拉區（Hamra）的分行。

消息人士說：「他要求領出自己帳戶內大約20萬美元，員工拒絕要求後，他開始大叫說他的親人在醫院，接著就拔槍。」

胡笙的姊妹與當地銀行協會的會長告訴黎巴嫩媒體，人質事件在6小時之後落幕，銀行同意讓胡笙領出大約3萬美元，目前還不清楚協議條件是否包括刑事指控。

消息人士說，有些銀行客戶在胡笙鎖門前成功逃跑。

內政部表示，至少一名長者因為年紀太大先被放出來，政府派來的協商人員開始與他協商。

其餘6名人質一人是客戶，另外5人是銀行員工，包括在分行內與路透社通電話的銀行經理哈拉威（Hassan Halawai）。有黎巴嫩媒體稱現場至少開了兩槍。

事發當下，銀行外聚集了一群人，許多人大喊「打倒銀行規定！」（譯者：楊昭彥）1110812