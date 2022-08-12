俄烏戰爭近日終於來到外界所預料的戰局反轉跡象，已被俄羅斯佔領多年的烏克蘭領土克里米亞半島一座軍用機場發生連續爆炸，至少9架戰機被毀。由於戰火首度打到俄羅斯控制的地區，當地俄羅斯人紛紛逃離，事件立即引起國際關注，認為可能是烏軍展開反攻的重要跡象。同時外界也懷疑烏軍可能使用了射程300公里可達俄羅斯領土的彈道飛彈，但俄烏雙方都諱莫如深，反而引起更多的關注。

俄軍空軍基地機場附近渡假勝地新費多里夫卡海灘上的遊客用手機拍攝的影片在網路上瘋傳，許多人遊客生怕被戰火波及，迅速駕車逃離。（圖／美聯社）

烏軍在當地時間9日下午攻擊了2014年被俄羅斯佔領至今的克里米亞(Crimea)半島，地點是薩基空軍基地（Saky Base）的機場，共摧毀了9架軍機。爆炸消息最早傳出來是在機場附近渡假勝地新費多里夫卡（Novofedorivka）海灘上的遊客，這些手機拍攝的影片立即在網路上瘋傳。影片顯示遠處發出劇烈的爆炸聲與2大朵高聳的蕈雲，驚慌失措的遊客及嚇哭了的民眾紛紛逃離現場，還能看到消防車、救護車與 警車快速駛往爆炸的方向。當地警方表示，已發現1人死亡，5人受傷，當地約有30遊客被撤離。

Russian woman in occupied Crimea is crying that her vacation was cut short.



Her vacation. Cut short. While her countrymen are cutting off Ukrainians’ heads and putting them on spikes. https://t.co/YDqhxPL2sz — Natalia Antonova 🇺🇸🇺🇦 (@NataliaAntonova) August 10, 2022

俄羅斯國防部首先對外聲稱是儲存的彈藥意外爆炸所致，機場設施沒有損壞，但立即被網上傳出的衛星圖片打臉。眾多當地人和俄羅斯遊客火速收拾行李駕車離開克里米亞，還造成克里米亞大橋塞車長達20多公里。

克里米亞俄軍基地機場遭遠程火力轟炸，損失9架戰機、2座彈藥庫與1座油庫。（圖／Planet Lab)

這次遭到轟炸的薩基空軍基地機場是俄羅斯海軍航空兵地面訓練中心所在地，用來訓練艦載機和直升機飛行員。俄羅斯併吞克里米亞之前它租給俄羅斯使用，也是用來訓練海軍航空兵，這次戰爭則用作空軍機場，主要是對烏克蘭南部尼古拉耶夫與赫爾松等地區的作戰，所以烏軍在烏南的赫爾松也打得格外辛苦，因此該機場也是對烏南戰事有重要義意的據點。從轟炸後的衛星圖像看來，機場上有10多架飛機，包括Su-24、Su-30與數架直升機，其中多數已被炸毀或燃燒成一堆殘骸。另外還有2座彈藥庫與1座油庫也被炸毀。

24 hours later, still traffic jam to leave Crimea pic.twitter.com/NkLnQ630dK — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 10, 2022

爆炸消息最早傳出來是在機場附近渡假勝地新費多里夫卡海灘上的遊客，這些手機拍攝的影片顯示遠處發出劇烈的爆炸聲與2大朵高聳的蕈雲，驚慌失措的遊客及嚇哭了的民眾紛紛逃離現場。（圖／網路）

至於烏軍從何處攻擊機場，如果從烏軍最近的據點尼古拉耶夫發射，距薩基空軍基地約240公里，以烏軍目前擁有的武器看來，最有可能的是用美國提供的海馬斯發射的MGM-140陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)，它的Block IVA型號射程可以達到300公里。但是，美國在提供海馬斯多管火箭系統時，並未提供這種射程達300公里的戰術彈道導彈，原因是不希望烏克蘭拿來直接攻擊俄羅斯本土，引起美俄之間的重大糾紛或是招來俄羅斯對烏克蘭的核打擊，而且按美國法律規定，這類彈道導彈輸出必須要經過國會同意，目前還未傳出美國國會同意對烏克蘭提供這種精準的短程戰術彈道導彈。

從克里米亞的薩基市到最近的烏軍據點尼古拉耶夫有240公里之遙，烏軍使用何種有200多公里射程的武器，引起許多猜測。（圖／網路）

另外有人猜測可能是烏克蘭自製的圓點導彈，或是M31 MLRS火箭炮，但這些射程都沒有那麼遠。還有人認為可能是瑞典提供的美製魚叉反艦導彈，它的射程夠得著，但是魚叉若是改為對地攻擊，彈頭導引不會那麼精準，而且必須要用戰機在空中發射，剛拿到魚叉導彈的烏克蘭空軍目前應該沒這個能力。至於上次攻擊俄艦的海王星反艦導彈，也同樣是射程不足的問題。最後在俄羅斯國防部已無法掩飾的情況下，聲稱機場是遭烏軍的特戰部襲擊，烏克蘭對此也不至可否，只是從現場影片看，要造成如此巨大規模且多處連續爆炸，炸藥數量要極大，特戰部隊恐怕也難以勝任。

最後，還有一種可能是一款烏克蘭尚未正式生產的雷霆-2（Grim-2）短程彈道導彈，其射程超過280公里，但這款導彈因缺乏資金一度中止研發，後來據說是沙烏地阿拉伯在2015年資助3 億美元讓烏克蘭繼續研製，原訂2022年測試並量產。在今年初俄烏戰爭開打後，就再也沒有它的消息，有人猜測或許是少量生產的測試用導彈拿俄軍來練靶。

烏克蘭尚未正式生產的雷霆-2（Grim-2）短程彈道導彈，其射程超過280公里，原訂在2022年測試並量產。圖為2018年雷霆-2在基輔亮相。（圖／Wikipedia）

總結這些分析看來，若是美方放手提供的戰術彈道導彈，用在對克里米亞上，也不算是對俄羅本土的打擊，因為克里米亞就屬於烏克蘭，這也是烏克蘭總統澤倫斯基在這次對機場攻擊後立即發表聲明稱：烏克蘭永遠不會放棄克里米亞，「戰爭從克里米亞開始，就在克里米亞結束」。如果用的是烏克蘭自製的彈道導彈，只要有足夠的資金，後續產能可以源源不絕，這對俄羅斯來說將是一個相當頭疼的問題。而在擁有愈來愈多的海馬斯多管火箭炮系統後，烏軍又有戰術彈道導彈，全面的反擊可能很快就會展開，近期局勢應該會看到較明顯的變化。