桃園市長選戰，民進黨參選人林智堅身陷「論文門」，台大認定嚴重抄襲，撤銷其碩士學位。根據《美麗島電子報》搶先曝光的「桃園市長你會選誰？」最新民調，國民黨張善政以32.1％，領先林智堅的30.1％、民眾黨賴香伶的12.6％，不投/廢票/未回答25.1％。對此，名嘴黃世聰分析表示，該民調出現非常驚人的狀況，在民進黨一些鐵票區，林智堅幾乎都是輸的。

針對《美麗島電子報》最新桃園市長選戰民調，黃世聰11日在《關鍵時刻》節目中指出，從民進黨鐵票區的民調來看，林智堅可說是把桃園市長鄭文燦過去打下的江山 ，完全敗光光。從區域來看，出現非常驚人的狀況，在民進黨一些鐵票區，林智堅幾乎都是輸的，比如龜山區，張善政32.7%、林智堅25.3%，林智堅輸非常多；還有觀音區， 張善政30.4%、林智堅28.9%，林智堅也是輸的；另外，蘆竹區張善政35.2％、林智堅26.2％；大園區張善政35.9% 、林智堅 32.7％，林智堅也是輸。過去這些都是民進黨的鐵票區，如今卻都輸非常多。

黃世聰接著表示，張善政在藍營的本命區，也沒有贏。中壢、平鎮、楊梅、龍潭等區是藍軍的鐵票區，有些票跑到賴香伶那邊去了；而過去綠軍的鐵票區，有些票也跑到賴香伶那兒。也就是說，綠營在崩盤瓦解中，藍軍無法回流，賴香伶則是獲利，出現非常詭譎的狀況。

黃世聰甚至認為，賴香伶目前的民調開始往上揚，是因為有部分藍綠的不滿票，都往賴香伶那邊去，再這樣下去，搞不好會出現意想不到的結局。

另外，該民調也詢問「到目前為止 ，你認為林智堅適不適合擔任下一屆桃園市長？」各年齡層認為林智堅不 適任的，幾乎都在5成左右。還有也調查六都是否贊成要「換堅」， 桃園市最高達62%，台北市55.5%也很高 ；而中南部本應該要很挺，但台南竟然也有46.4%贊成「換堅」。