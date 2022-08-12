【愛傳媒左化鵬專欄】許多人暱稱他「李伯伯」，我尊稱他為「李公」，他就是國內最知名的氣象主播李富城。他曾活躍於各家電視台，但沉寂了好長一段時日，8月11日接受了國軍眷村發展協會總幹事孟繁珩的錄影專訪，我陪他一同前往，默坐一旁，聽他「談天說地」。

三年前，相依為命的老伴辭世，鼓盆之戚，使他一度意志消沉，緊接著國內爆發了疫情，為了避疫，他幾乎足不出戶。每當播報氣象時段，我轉換各家電視台頻道，再也見不到他滿頭華髮的身影，坐在電視機前，聽別人播報「晴時多雲偶陣雨」，我總是感到惘然若失。

我和李公結緣於中視。那些年，我每天看他像藏鏡人似的隱身幕後撰寫氣象稿，然後交給俊男周守訓（曾當選兩任立委）和美女周慧婷（嫁給名人金溥聰）播報。後來，他們兩人先後離開中視，無人接棒，乾脆就由李公提槍上陣。

機會永遠是留給準備好的人。李公花工夫整理門面，先修補好漏風的門牙。試鏡時，看他老帥披掛上陣，橫戈躍馬，威風凜凜，我和導播及攝影棚的同事，無不為他鼓掌喝采。他在主播台上播報氣象生動活潑，背景配上了他自行設計的衛星雲圖，內容再加上各種節氣的諺語，並且開放call in，這種顛覆傳統式的氣象播報方式，果然一鳴驚人，大大的提高了中視的收視率。

天有不測風雲，當時的氣象主播，大多是晚間新聞時段才播報氣象，只有李公敢於一大早晨間新聞就播報整天的氣象。有一次，他前一日預言第二天上午十點會下雨，果然分秒不差，真的就天氣驟變，降下傾盆大雨。因此，許多觀眾都稱他是「氣象神算李伯伯」。

李公離開中視後，被新成立的民視重金挖角，許多民視的觀眾，突然看到一位不會說台語的「老芋仔」，播報他們聽得懂的氣象，都感到非常的新鮮，非常的親切。

李公的聲名大噪，從此，走馬燈似的遊走公視、環球電視、TVBS、年代、壹電視、三立、和中天等電視台，每當颱風季節，我想看李公播報氣象，都不知道要轉哪一台，我心中只有他才能最精準的預報颱風的走向。

李公的政治立場鮮明，他堅決反對台獨，反對不合理的年金改革，他常在臉書上批評時政，對當今政壇的妖魔鬼怪，口誅筆伐，他曾因選舉期間，公開貼文支持韓國瑜，被依「違反公職人員選罷法」罰款五十萬元。

仰觀天文，默察地象，李公走過了一段傳奇的人生。他今天一掃陰霾，神采奕奕，錄影訪談時，談及他的少年生活、軍旅生涯、戀愛的甜蜜往事、軍中軼聞，和遊走各個電視台的趣事，內容豐富精彩，請看YouTube，我就不再贅述。

訪談後，我們喝茶閒聊，他說，為預防老年失智，他每天勤運動，或騎自行車，或步行六千步，並用三種中藥材熬湯當開水喝。他公開了秘方，三種中藥材是枸杞、山楂和核桃，份量不拘，多少隨意。

作者為資深媒體人

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