「小英男孩」林智堅因抄襲論文遭台大撤銷碩士學位，2013年一篇「到台大念書是我畢生夢想」也被挖出鞭屍，成為笑柄。如今有網友加碼挖出林智堅2013至2014年的動態，翻出12張打卡紀錄，內容曝光鄉民也忍不住酸「寫論文有這麼認真就沒事了」。
一名網友在PTT政黑版PO文表示，自己跟風去朝聖林智堅臉書後，搜尋一下，發現林智堅超愛打卡，從到台大念書是夢想的貼文開始，幾乎每周都會打卡表示自己在台大國發所上課。
透過截圖可以看到，林智堅打卡數十次，也都附上自己當時的心境，包括「大雨阻礙不了我求學的決心」、「上課到第四周還是霧煞煞」、「專心上課中」、「天氣晴，心情晴」，其餘還有到學校後有要緊事要先離開，「同學麻煩你們了，歹勢」、「早上上課，下午去立院參加太陽花，這是學生一定要的啦」、「朋友們請等等，我還在上課啦，下課回電」等。
原PO說若林智堅知道自己9年後會被打成這樣，會不會當時就不去上課了。鄉民看到後也笑翻，留言嘲諷：「寫論文有打卡這麼認真，就不會有今天了」、「他是去上課還是去打卡的」、「把台大當觀光勝地嗎」、「原來是焦糖哥哥的大前輩啊」、「笑死，原來焦糖是從這邊學的」。
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