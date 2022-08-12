高雄柴山近日傳出疑似毒猴案，從6月底至今已有5隻台灣獼猴喪命，動保團體也發現，台灣獼猴從保育類動物降級為一般動物後私養案件暴增，有不肖業者將母猴打死以販售其幼崽，還有飼主聽信「不給水喝就長不大」的謠言，害猴兒一輩子都沒喝過水，更曾發生獼猴遭鐵鍊纏繞活活吊死的悲劇，種種亂象讓動保團體萬分心疼，希望政府加強管理，杜絕獼猴受虐。

據了解，台灣獼猴於2019年「降級」成一般動物，違法飼養和販賣亂象卻因降級而越發猖獗，動保團體們在3年內接獲151件違法飼養獼猴的通報，動保團體「台灣獼猴共存推廣協會」和「台灣動物社會研究會」展開長期調查，真相也讓他們心痛不已。

動保團體訪問養猴人，發現幼猴價格不等，部分價錢高達5、6萬元，更發現有不肖業者為了賣猴牟利，還會將幼猴的媽媽打死以「杜絕後患」，而民眾對獼猴照護的知識普遍不足，使得被私養的獼猴生活在水深火熱中。

根據動保團體提供的影片，全台都有台灣獼猴違法飼養案件，栓鍊和鐵籠成為猴兒們一輩子的日常，牠們多半被關在籠子中，只能在比狗籠還狹小的空間無助擺盪，或者是被鍊在固定空間中，無處可去只能不斷轉圈，還有猴子的骨骼嚴重變形，甚至出現拔毛等自殘狀況。

台灣動物社會研究會表示，長年的囚禁也讓猴群出現來回走動、搖晃身體和啃咬手指等異常行為，更有猴兒身上的毛髮嚴重脫落，部分飼主甚至聽信「不喝水就長不大」的謠言，有猴群一輩子都沒嘗過水的滋味，還發生過獼猴遭鐵鍊纏繞而活活吊死的悲劇。

私養的猴子多半被綁鍊在固定空間中，無處可去只能不斷轉圈，長年的囚禁也讓猴群出現來回走動、搖晃身體和啃咬手指等異常行為，（圖／台灣動物社會研究會提供）

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，台灣獼猴屬於群居行野生動物，活動範圍需求廣闊，有多元複雜的採食習性及社交生活，不是人工飼養環境所能滿足，許多民眾以為幼猴可愛無害而飼養，但隨著獼猴年齡增長，在生理、心理需求皆未能獲得照顧與滿足下，容易產生攻擊行為，生病也無法到一般獸醫診所醫治，是非常嚴重的虐待。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，台灣獼猴降為一般類後卻沒有配套措施，尤其是近年人猴衝突事件劇增，許多民眾以為台灣獼猴已經不是「保育類」，便可以獵捕、飼養，更常以「危害農作」為由獵捕獼猴；此外，政府對一般類野生動物救援、收容量能不足，多數縣市對民眾通報違法飼養個案採消極勸導、無法沒入，讓違法飼養問題更嚴重。

動保團體提出四大訴求，要求政府從動保法或野保法研擬禁止飼養、繁殖、買賣台灣獼猴，同時，農委會應設置全民檢舉獼猴私養專線，全面清查私養獼猴案件，調查動物來源，將動物沒入後評估再野放或安置到適合的場所。

因獼猴私養亂象層出不窮，林務局上月再次重申，強調台灣獼猴不是保育類動物，仍不得任意捕捉或販賣，否則將依「野生動物保育法」處6萬元以上罰鍰，林務局也提醒，獼猴與人類有很多共同疾病，如被抓或咬傷再未接受妥適醫療，死亡率超過70％，如民眾發現捕捉、販賣或飼養行為，應立即撥打1999通報當地縣市政府。

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