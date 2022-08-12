高雄柴山以面山望海的多元自然景觀和豐富動植物生態聞名，沿途可見的猴群更吸引大量觀光客前往朝聖，但近日「台灣獼猴共存推廣協會」接獲多起獼猴死亡案件，發現獼猴遺體出現不正常的皮下出血，疑似誤食老鼠藥所致，而附近鮮有農家，懷疑是人為刻意下毒害命，可能是6年前的「毒猴犯」重出江湖，期望附近民眾幫忙指認，別再有無辜生命受害。
台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，協會從6月底陸續接獲民眾通報，至今已有5起台灣獼猴不正常死亡案件，光是龍泉寺就出現3隻，還有1隻不到3歲的幼猴被發現時全身僵硬，遺體上的不正常現象更讓她皺緊眉頭。
「小猴子的腹部側邊和肛門都有出血，如果是車禍，不會有這樣多點的狀況發生。」林美吟提到，獼猴遺體多半是在登山口和寺廟等「車輛罕至」的地方被發現，車禍等意外的可能也就大幅降低，而其中一隻母猴身有瘀青，幼猴身上多處出血，種種跡象都顯示恐是老鼠藥害命，目前正在進行毒物檢驗，救援過程的生離死別更讓她萬分心痛。
「有一隻媽媽中毒了仍在保護幼猴，直到最後一刻都不願放手。」林美吟說，上月中收到民眾通報，有隻母猴倒臥在寺廟的角落，並長時間抱著幼猴沒有動彈，協會人員評估後認定其狀況有異，便立刻展開救援。
母猴當時已奄奄一息，但看到救援人員出現仍奮力反抗、大聲嘶吼，盡全力守護懷中的孩兒，而最終母猴因情況嚴重，緊急送醫仍回天乏術，幼猴則幸運無恙，目前由動物園照養中，但失恃的孩子每天都在找尋母親的蹤跡，一次次探索卻換來一次次的失望，幼猴落寞的身影也讓照護人員萬分不捨。
幾乎「每周一死」的密集度也讓林美吟害怕恐是多年前的血案重演。林美吟提到，從2014年開始壽山便頻繁傳出毒猴事件，2年間共計有146隻記名的獼猴疑因中毒而失蹤與傷亡，當時的猴群幾乎被「滅門」，兇手卻逍遙法外至今，現有新的族群進駐，她擔憂悲劇會再次發生，懇求附近民眾幫忙注意。
「現在就像是大海撈針，連下毒的時間都很難確認。」林美吟說，協會有在警方的陪同下到附近販售老鼠藥的店家做排查，但證據有限加大調查難度，目前已拜託員警加強巡邏，高雄市動保處也協助調查，並幫忙將獼猴屍體送驗，期望能盡快釐清事實。
「台灣獼猴其實跟人非常相似，人猴之間應該要共存，而非不斷的傷害。」林美吟提到，大眾對獼猴總有搶食、兇惡等刻板印象，但「野生動物就是這樣」，有食物在面前就會想吃，其實把食物收好、保持距離，並對獼猴有更進一步的了解便能減少大部分的衝突，希望身為「萬物之靈」的人類能與動物們和諧相處，並呼籲主管機關對老鼠藥進行管理，避免再有無辜生命受害。
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