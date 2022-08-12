根據《美麗島電子報》搶先曝光的「桃園市長你會選誰？」最新民調，國民黨張善政以32.1％，領先民進黨林智堅的30.1％、民眾黨賴香伶的12.6％。媒體人吳子嘉表示，林智堅論文門事件，讓年輕票、高等知識分子通通跑光光，若再繼續燒下去一個月，結果會更慘。

《美麗島電子報》11日在《關鍵時刻》節目中公布桃園市長選戰最新民調，國民黨張善政以32.1％，領先林智堅的30.1％、民眾黨賴香伶的12.6％，不投/廢票/未回答為25.1％。再根據該民調作交叉分析，20歲至29歲族群，賴香伶以23.7％，領先林智堅的23.6％、張善政的23.5％；30歲至39歲族群，林智堅則以29.5％，領先張善政的25.6％、賴香伶的19.5％。

吳子嘉分析認為，賴香伶的民調長期低迷，但在這個民調，突然間她增加了將近7個百分點，這真的很不合理。7%是從哪裡來的呢？ 這是來自於中間選民、年輕選票、高等知識份子等3種元素的票，因為這就是出口，有破口，就有出口，票就會跑到賴香伶那邊去。

吳子嘉認為，張善政的民調不會掉，他根本沒有在選舉，就有32.1%，他從頭到尾就是這個票。林智堅的票是來自桃園市長鄭文燦的盤，原本是56%，現在卻變成30.1%。他們的關鍵票在流失，只剩基本盤，可能就沒辦法贏。

吳子嘉指出，因為林智堅有的票，被賴香伶拿走了。原本鄭文燦長期經營的是綠大於藍的地方，但是這個綠裡面有假綠，就是藍軍投靠過去或是藍軍特定去支持鄭文燦的這些人，如果沒有鄭文燦的魅力，這些人就會回到藍軍這邊或是回到了中間。

吳子嘉接著指出，林智堅現在出這些事，年輕票、高等知識分子通通跑光光。有些讀大學、讀碩士的人看了就火大，這恐怕會野火燎原，若再繼續燒下去一個月，林智堅登記參選以後，結果會更慘。