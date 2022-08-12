原先位在日本南方海域的熱低壓，今晨發展為輕度颱風「米雷」，預估朝日本前進，對台灣無影響。全台今晴朗炎熱，高溫上看38度，要注意的是午後變天，局部地區有大雨甚至雷雨機率。

在西邊的「木蘭」減弱為熱帶性低氣壓後，東邊的「米雷」隨即接棒，雙颱共舞最終只聞樓梯響。而「米雷」順著高壓邊緣北上，直直地朝日本本州東南部移動，對台無任何影響。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，台灣位在太平洋高壓邊緣，天氣持續晴朗炎熱，高溫上看38度，今各地氣溫：北部24至36度、中部23至35度、南部23至36度、東部22至38度。

最新模式模擬，今中午過後大氣不穩定，山區及部分平地有雷陣雨，若對流發展旺盛，不排除有大雷雨或「劇烈天氣」發生，以中南部機率較高。

明起至下周四天氣和這幾天差不多，受南方水氣移入影響，東南部、恆春半島偶有短暫陣雨。