民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲，遭台大撤銷碩士學位，下周中華大學也將公布審定結果，引發全民關注。媒體人「逆風的烏鴉」指出，林昨日（11）受訪談他參加中華大學學倫會的過程，提到有位審查老師拒絕和他的律師交換名片令他很訝異，「林智堅竟然把意圖探知審查委員有哪些人說得如此理所當然」一事則讓逆風的烏鴉相當訝異，直呼「這到底是在演哪一齣？」

逆風的烏鴉今日在臉書發文表示，林智堅昨日接受記者聯訪，透露對中華大學學倫會的不滿，主要是針對有審議委員在時序上有和他不同意見，還有一位審議委員問他很多論文細節、時間、內容操作等問題，讓林覺得這是審議委員對他不友善的表現。

逆風的烏鴉直言，林智堅沒搞清楚的是，這確實是他一旦出席中華大學審定會可能遇到的狀況。畢竟和台大兩本論文「高度雷同」不一樣，林的中華大學論文是「兩本幾乎完全一樣的文獻」，但「作者卻不一樣」，故與其說這是學倫審定會，不如說是林的「二次論文口試」，審定委員最直接的方法，就是問林論文的細節，若林連這個也答不出來，就很難被審定委員採信論文出自他的手筆。

值得注意的是，逆風的烏鴉強調，林智堅提到，有位審查老師拒絕和自己的律師交換名片，這讓他很訝異。但其實林的訝異卻讓人更訝異，第一個訝異點是，林竟然把意圖探知審查委員有哪些人說得如此理所當然；第二個訝異點是，其他審議委員可能都和林的律師換了名片。對此，逆風的烏鴉驚呼：「這到底是在演哪一齣？」