今天聯盟宣佈一項重大決定！日前逝世的傳奇中鋒比爾羅素(Bill Russell)6號球衣將被永久退役，對此聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)給出了聲明，認為他在球場上取得巨大成功，更開創民權運動的先河，將在每一隊中退役他的6號球衣，確保他職業生涯能被永久認可，不過據查拉尼亞(Shams Charania)表示，目前背號為6的球員能繼續穿著上場打球。

BREAKING: The NBA will retire jersey No. 6 in honor of the late, great Bill Russell.



All players who currently wear No. 6 will be allowed to keep it, but No. 6 will not be issued again by any team to any player. pic.twitter.com/X5VWJt7d4K — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 11, 2022

塞爾提克傳奇中鋒羅素在美國時間7月31日與世長辭，享壽88歲(1934-2022)，他的家人表示羅素是安詳離世，但並未說明死因，當下消息一出來可說動盪了籃球圈，畢竟羅素在晚期仍有出席不少與籃球相關場合，與聯盟保有著密不可分的關係，所以他的離開讓眾人相當不捨。今天聯盟則表示為了紀念羅素，將全面退役他身穿的6號戰袍。

總裁席爾佛表示：「羅素在球場上取得了無與倫比的成功，他開創了民權運動的先河，他值得以一種獨特、具歷史意義的方式受到表彰。在聯盟每一支球隊中他的6號球衣都將被退役，是為了確保羅素卓越的職業生涯能被永久得到認可。」不過據知名記者查拉尼亞報導，聯盟現役身穿6號的球員仍保有權利，繼續以此號碼上場，如湖人巨星詹姆斯(LeBron James)。

Players who currently wear No. 6 – such as Lakers‘ LeBron James – will be grandfathered. https://t.co/bhNSldVKz0 — Shams Charania (@ShamsCharania) August 11, 2022

還有波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)、卡魯索(Alex Caruso)、亞歷山大沃克(Nickeil Alexander-Walker)等人。當年詹姆斯去熱火將背號改為6號，因熱火為向喬丹致敬(Michael Jordan)已將23號高掛，但目前聯盟給予權利，所以他能繼續在湖人穿6號上場。此外下季為紀念羅素，球員們球衣上都將有一塊補丁，每座球場地板也會有一個寫有6號的三葉草標誌。