王南人作品《催花手》殲滅雜草野花是面對慾望情感的心境轉折。（陳淑娥攝）

王南人作品《乳山孤鳥》擷取近代水墨八大仙人「朱耷」的「白眼」鳥的特色創作。（陳淑娥攝）

藝術家王南人透過水墨、油畫、複合媒材、版畫、立體石塑，以解構、重組手法呈現魔幻生動及紛鬧衝突美感的豐富藝術樣貌，讓觀者自40件「喃喃自語」的藝術篇章中，思考體悟生命深意內涵。「終年喃喃自語／中年男難自語-王南人創作展」，即日起至9月11日在台中葫蘆墩文化中心展出，歡迎民眾共襄盛舉。

藝術家王南人於豐陽國中擔任美術教職，自6歲時開始學習書法、素描及水彩，接觸各類多元媒材創作，今年度入選第12屆台中市美術家接力展，畫面中運用筋肉猛男、天使、花朵、骷髏、蝴蝶，隱喻慾望及生命的探尋，並結合擅長的雲紋圖騰，以舞動韻律表現跌宕起伏、情感波瀾的人生樣態，形塑獨特的視覺意境。

其得獎作品《迷香》年邁智慧天使沉溺在縈繞迴旋的花香迷霧中，藉以提醒人們小心深陷欲望無法自拔。

王南人表示，從上次個展至今13年中，他邁入人生另一階段，從每天奶粉尿布轟炸、柴米油鹽的生活中，撿拾零碎時間持續創作，也自孩子成長、長輩漸老的經歷中，體悟「生命」與「死亡」的本質，並融入創作。作品《To be forever or》，獨坐頭顱上的天使形塑孤高空靈的氛圍，引導觀者深思生死輪迴議題，脆弱短暫的生命，最終將溶解在永恆循環中，回歸自然。

王南人說，交融西畫風格及東方墨彩的作品《催花手》，強壯男性表徵對照簡潔線條的除草機，殲滅雜草野花是清除雜念糾結的力量和決心，面對慾望情感的心境轉折，不執著過去、放眼未來。作品馬來西亞旅行紀實作品《哇嗚!》，以繽紛熱情的色調呈現孩子純真可愛的神情。《乳山孤鳥》源於喜愛近代水墨八大仙人「朱耷」的畫風，擷取其「白眼」鳥的特色創作，以工筆技巧細繪對肉身、慾望的探討。

葫蘆墩文化中心指出，因應國內疫情增溫，請民眾參與活動時全程佩戴口罩及保持安全社交距離，並鼓勵大家完成第三劑疫苗注射以加強健康防護，安心參與各項活動。