韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)在本土疫情升溫衝擊下營運有撐，2022年第二季稅後淨利0.15億元、每股盈餘（EPS）0.66元，累計上半年稅後淨利0.77億元、每股盈餘3.35元，表現優於去年同期，雙創僅次於2020年的同期次高。

受惠暑期旺季營運復甦及展店效益助攻，豆府7月自結合併營收衝上2.38億元新高。集團下半年規畫再新展4家店，挹注營運成長動能。同時，因應全球疫情趨緩將重啟海外布局計畫，除了向外展店外，亦將依循引進「帕泰家」經驗，積極尋找合適海外品牌引進台灣。

豆府第二季合併營收4.67億元，雖季減17.45％、仍年增達50.01％，創同期新高。營業利益0.16億元，季減達78.15％、但較去年同期虧損0.26億元轉盈。歸屬母公司稅後淨利0.15億元，季減達75.3％、但年增達1.4倍，每股盈餘0.66元。

累計豆府上半年合併營收10.33億元、年增達26.13％，營業利益0.94億元、年增達93.69％，雙創同期新高，毛利率50.78％、營益率9.14％，較去年同期49.77％、5.95％新低回升。歸屬母公司稅後淨利0.77億元、年增達16.54％，每股盈餘3.35元，雙創同期次高。

豆府表示，第二季初營運受本土疫情升溫衝擊，所幸在疫情逐漸回穩、配合展店效益挹注下表現有撐，衝擊相較去年同期三級警戒禁止餐飲內用相對較輕，比較基期較低使第二季營運仍較去年同期成長，帶動上半年營運維持成長、獲利改寫僅次於2020年的同期次高。

在暑期旺季帶動營運回溫、配合密集新展4家店助攻下，豆府7月自結合併營收2.38億元，較6月1.77億元成長達34.51％、較去年同期0.75億元跳增近2.17倍，刷新歷史新高。累計前7月合併營收12.71億元，較去年同期8.97億元成長達41.58％，續創同期新高。

豆府表示，7月一舉開出北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、帕泰家及阿達師五星麵舖等4家新店，下半年仍按計畫積極展店，預計年底前將再開出北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、姜滿堂及帕泰家各1家新店，合計再新展4家店，持續挹注營運成長動能。