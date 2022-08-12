半導體及自動化設備廠京鼎(3413)在客戶負擔趕工出貨增加成本挹注下，2022年第二季稅後淨利「雙升」至5.91億元、每股盈餘（EPS）6.26元，連2季改寫新高，表現優於預期。累計上半年稅後淨利11.15億元、每股盈餘12.2元，改寫同期新高、順利賺逾1股本。

京鼎第二季合併營收31.96億元，雖季減6.26％、仍年增6.34％，創同期新高、歷史第三高。營業利益6.12億元，季增7.6％、年增10.1％，連2季改寫歷史新高，使毛利率、營益率「雙升」至29.82％、19.17％，分創歷史新高及次高。

在營收規模持穩高檔、本業獲利創高，配合業外維持收益挹注下，京鼎第二季獲利表現優於營收，歸屬母公司稅後淨利5.91億元，季增達12.78％、年增達47.43％，每股盈餘6.26元，連2季改寫歷史新高，表現優於市場預期。

累計京鼎上半年合併營收66.06億元、年增15.84％，營業利益11.82億元、年增達28.7％，毛利率28.17％、營益率17.89％優於去年同期。配合業外顯著由虧轉盈挹注，歸屬母公司稅後淨利11.15億元、年增達59.34％，每股盈餘12.2元，全數改寫同期新高。

京鼎第二季雖受中國大陸封控干擾物流及供應鏈不順影響，營收較首季略為下滑，但隨著封控措施逐步鬆綁，在積極加班及增加設備趕工下，6月營收衝上13.07億元新高，降低營收下滑幅度。受惠客戶負擔趕工增加成本，使獲利維持「雙升」佳績，表現優於市場預期。

京鼎7月自結合併營收12.73億元，僅較6月新高13.07億元小減2.58％、仍較去年同期10.05億元成長達26.68％，改寫歷史次高。累計前7月合併營收78.8億元，較去年同期67.08億元成長達17.47％，續創同期新高。

展望後市，京鼎訂單需求持續暢旺，對今年營運展望維持樂觀，營收目標維持雙位數成長預期不變。因應訂單需求暢旺，公司持續於兩岸擴產，中國大陸廠區今年新產能陸續開出，台灣建置中的竹南二廠預計本季啟用、第四季量產，預估最快2～3年即可達滿載。

而疫情造成的供應鏈問題持續，導致設備交期延長，仍是影響京鼎新產能開出時程的關鍵因素。法人指出，京鼎目前訂單能見度已達年底，需求能見度最長達10～12個月，因此除了持續擴產因應，亦透過部份外包方式加快出貨速度。

法人指出，京鼎訂單需求未受消費性晶片供應鏈庫存調整影響，預期第三季營收將恢復成長，回升至去年第四季至今年首季水準、有機會改寫新高，第四季在新產能開出下有望續揚、呈現逐季創高態勢，全年營收再創高無虞、力拚成長達2成。