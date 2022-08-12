民進黨桃園市長參選人林智堅論文門醜聞持續發酵，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨(11日)在臉書分享，在掃街時遇到一位民眾跟她說，選戰的秘訣就是「堅持」、「不要臉」，還有「堅持不要臉」，聽完這一段話也讓她瞬間笑了出來。

走訪高雄市肉豆公市場以及瑞興市場，柯志恩說，這大概是掃過數一數二大的市場了，巷弄內熱情民眾比肩接踵，人聲鼎沸，拜訪完一圈之後，手上滿滿的「旺來」、「好彩頭」、「凍蒜」，無論是來買菜的市民朋友，還是辛苦打拚的攤商們，都用無比的熱情迎接她，真的非常開心。

在掃街過程中，柯志恩分享，有一位民眾告訴她，選戰的秘訣就是「堅持」、「不要臉」，還有「堅持不要臉」。聽完之後，她便大聲的笑了出來，「確實，這一段時間以來，看到執政黨為了護航提名的參選人，不顧事實真相，選擇『相信』自己人，讓政治凌駕於學術倫理。如此厚顏無恥的作為，真的只能用『堅』持不要臉來形容」。

因此柯志恩也說，在選戰上，會秉持著光明磊落，堅持走自己的路，堅持為民服務，堅持讓高雄更好的理念繼續拚下去！「但是，我絕對不會『不要臉』！

」