孫安佐在美國念書時一句玩笑話，涉恐攻在美入獄238天，遣返台灣後也遭檢方起訴，直到日前全案被高等法院駁回，花了4年5個月終於擺脫官司，狄鶯與孫鵬夫妻倆近日到龍山寺還願，坦言一家子因為兒子的官司而承受很大的壓力，愛子心切的她，受訪時聊到對兒子未來的打算，吐露要求孫安佐關掉聯邦飲料店，並希望他畢業後3個月能離家獨立。

孫安佐終於擺脫所有官司，卻嗆檢察官「加強英文」，並拍「持槍照」說未來要朝槍枝、生存遊戲方向拍片，狄鶯接受《三立新聞網》專訪，表示全力支持兒子，也坦言孫安佐未來可能還是想拍片，但身為母親的想法，是希望他先專心讀書，以學業為重。

對於孫安佐是否再出國念書，狄鶯透露兒子目前沒這想法，但他都會跟表哥聊日文、打越洋動漫遊戲，如果要出國念書的話可能去日本，至於孫安佐先前開設的聯邦飲料店，狄鶯表示：「我叫他關了！先認真唸書吧！」，但她對兒子沒設限，從小只要求孫安佐誠實、合法就好，強調兒子真的很乖，這次因玩笑話吃官司還入獄，兒子有學到教訓，但覺得孫安佐在台灣沒有做錯任何一件事，「可是大家卻都來公審他、消費我們一家」，如今這些，一家子也都放下了。

先前孫安佐有在電影中演出，眾人好奇他之後有沒有機會繼續演戲？狄鶯表示沒想讓兒子當藝人，「但他變網紅真的很奇怪，其實我沒有很願意讓他走演藝圈」，狄鶯直言自己設限就栽培兒子到大學畢業，之後的人生是孩子自己的，如果孫安佐要繼續念碩士、博士，她都會支持，但如果是畢業後要出社會，則給孫安佐3個月時間，他就必須獨立，「幾樣原則守住，我都沒有意見，他快樂就好」。

至於一直受到酸民輿論，狄鶯表示雖然覺得莫名其妙，但自己選擇不理會，「我不要一起下地獄沉淪」，且無論她怎麼展現正能量，都能夠被酸，對此狄鶯坦言自己是有血有肉的人，仍是會感到受傷，可是經過一些時間沉澱，她也想通了，並反向思考，「我六十歲還是讓人很在乎的話，我應該驕傲吧！」。