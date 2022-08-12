新北市蘆洲分局員警昨日(11日)凌晨11時許巡邏時，在永平街發現2輛賓士轎車違停併排，員警上前盤查，赫然發現發現一輛車內放有1把西瓜刀，當下立刻拔槍喝令2車6人下車受檢，現場查獲2把改造手槍、毒品及1通緝犯，警方將6人壓制帶回偵辦，詢後依槍砲、毒品、社會秩序維護法及交通過失傷害通緝，移送送辦。

蘆洲警意外查獲槍彈、毒品、通緝犯（翻攝記者爆料網）

蘆洲警將6名嫌犯壓制在地（翻攝記者爆料網）

警方調查，昨（11日）晚上11時40分許，蘆洲三民所所長黃俊龍及2名警員在永平街32巷執行巡邏勤務時發現2輛賓士車違停併排，上前盤查發現後方賓士車放有1把西瓜刀，於是喝令前車蔡姓駕駛等6人下車受檢。

員警在盤查過程中，現場於前車乘客陳男的口袋內，搜扣0.37公克的毒品安非他命外，還在後車腳踏墊查獲1把改造手槍、子彈15顆、鎮暴槍1把、手銬2副，另外查出後車另一名陳姓乘客竟是傷害通緝犯。

員警將6人帶回警局偵訊時，6人言詞閃爍，不願交代槍枝來源，訊後依槍砲、毒品、社會秩序維護法等罪嫌移送法辦。另針對改造手槍、鎮暴槍，則送請警察局鑑識中心鑑定，同時持續溯源槍枝來源，並有無其他犯案動機。

警方表示，經檢視後發現改造手槍具有殺傷力，但鎮暴槍未具殺傷力，將送請警察局鑑識中心進行檢驗，並追查槍枝及毒品來源。全案將依槍砲、毒品、社會秩序維護法以及交通過失傷害通緝，移送新北地檢署偵辦。