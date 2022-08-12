網紅潔哥(李秉潔)外型亮麗，加上直率敢言的作風，被網友封為「鄉民女神」，經常在社群分享生活點滴的她，透露近來跟計程車司機聊天時，竟被對方誤會是AV女優，讓她好氣又好笑表示：「我看起來像拍A片的嗎」。

潔哥表示坐小黃時蠻怕遇到熱情的司機，因為閒聊時最愛問乘客做什麼工作，通常都會表示自己在做網路行銷矇混過去，未料今天遇到的司機大哥超級熱情，得知她做網路行銷時，繼續追問是什麼類型，沒想到回覆是在拍片後，對方竟質疑「不會是什麼麻豆傳媒的吧」，讓她傻眼表示：「司機大哥，我看起來像拍A片的嗎？」

潔哥也忍不住自嘲：「想想應該不是認為我是AV女優吧，頂多以為是工作人員」，立刻讓眾多網友歪樓表示：「準備要上演SOD的情節嗎？先做工作人員，最後再藉機出道」、「老司機一定把妳看成台灣椎名空了 」、「原來是老司機」、「意外透露出司機大哥平常都在看什麼」、「老司機應該有似曾相識的感覺」、「司機大哥喊得出麻豆傳媒也不簡單」。

常在社群分享生活點滴的潔哥，日前不計形象PO出自拍照，只見雙頰明顯腫脹許多，她大方坦承動了小手術，「趁空檔把雙下巴處理一下，跑去打消脂針跟電波拉皮，臉很腫」，還搞笑表示不是被老公岳妹家暴，請眾人放心。