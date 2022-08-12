民進黨籍台中市長參選人蔡其昌11日晚間前進后里舉辦兩場市政座談會。（蔡其昌服務處提供）

民進黨籍台中市長參選人蔡其昌百場市政座談會11日晚間前進后里，他向鄉親說明對城市治理願景及「台中十大建設」政見，另也提到已成功爭取后里長照及醫院興建、學校設備更新、聯外交通整建等。現場擠滿后里鄉親，氣氛熱絡群眾高喊「蔡其昌凍蒜」！

蔡其昌昨晚前進后里區的福安宮與泉州宮，一日舉辦兩場同時間在兩地開講，總督導黃國書、洪慈庸、台中市議員謝志忠、王朝坤、市議員參選人翁美春、廖芝晏、陳若庭皆出席參加。

蔡其昌強調，在地鄉親十分關心的后里醫院已經成功向中央爭取興建，但后里仍有許多重大建設需要努力打拚，像是屬於市府權責的后里火車站前的都市計畫已延宕4年，未來自己若當選市長，將會對台中市都市計畫進行盤點，加速解決后里行政區內的重整以及更新，完成后里在地鄉親的期待，期盼跟市民朋友一起改變后里。

蔡其昌承諾，若有機會當選台中市長，65歲以上的健保補助，只會更多不會更少，也會推動國中、小學生營養午餐免費、營養加倍，顧長輩也顧未來，對於青年，未來要在台中興建8000戶的社會住宅，減輕年輕人的生活負擔，提升民眾留在台中生活的意願。此外，也會推動水岸綠廊道及公園2.0的計畫，讓市民朋友有更完善的休憩空間。