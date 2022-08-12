薛姓整型醫師2020年在北市某連鎖醫美診所兼診時，涉嫌引進來源不明的醫材「“波力媚”愛格爾乳房植入物」為病患進行隆乳手術，事後疑因太忙，找診所其他醫師代為操刀，結果該醫師因薛提供的植入物與病患「SIZE」不合，緊急向代理商調貨，代理商查詢產品序號發現薛用的醫材銷售地是「越南」，而非台灣公司貨，報警提告。台北地檢署依《藥事法》非法輸入醫療器材罪起訴薛姓醫師。

起訴指出，薛姓醫師曾在北市松山區某醫美診所擔任整型科兼診醫師，與診所簽署手術房合作契約，合作期間自2020年4月至去年4月，診所提供場所、基本醫療設備及耗材供薛手術使用，至於假體、填充物、肉毒桿菌等醫材則由薛自備。

薛明知隆乳用醫材「“波力媚”愛格爾乳房植入物」屬於第三級醫療器材，是沃醫學公司2019年向衛福部申請進口，取得醫療器材製造及輸入許可證，為國內獨家代理商，卻於2020年11月間取得來路不明的「“波力媚”愛格爾乳房植入物」，作為病患手術使用。

2020年11月25日，薛委託診所李姓醫師代他進行隆乳手術，並提供他所有的「“波力媚”愛格爾乳房植入物」做手術，結果李醫師手術時發現薛的醫材與病患尺寸不合，緊急將醫材照片以LINE傳送給沃醫學公司業務員調貨。

但業務員一查產品序號，發現該產品是銷往越南，而非台灣進口公司貨，認為薛非法輸入醫療器材，報警提告。台北市刑大依違反《藥事法》將薛移送北檢偵辦。