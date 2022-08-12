第一上市櫃KY公司近年爭議不斷，金管會宣布完成相關規定修正預告，對KY公司祭出6大新制，除強化募資審理控管規範、將部分規定修正為與國內公司相同外，也同時放寬外國興櫃公司可發行外幣計價公司債，新制預計2周後可上路實施。

據證期局統計，目前KY公司共107家，包括第一上市76家、第一上櫃31家；今年截至11日募資案共7件，募資金額為21.51億元。證期局副局長高晶萍表示，此次修正針對KY公司祭出6大新制募資祭出3項限制、並將3項規定修正為與本國上市櫃相同。

首先，延長KY公司承銷商的募資保薦期間，由現行的完成後2年延至3年。其次，若募資計畫實際執行有重大差異，須提報董事會及股東會辦理計畫變更。最後，若重要子公司若在中國大陸，須將在台募集資金存放在台資銀行或其海外子、分行，並依計畫之用。

另外3項規定則修正為與本國上市櫃公司相同。首先，KY公司若曾發生財業務異常狀況，募資案審查期間將自12日延長至20日。其次，連2年稅後虧損的KY公司，應檢具健全營業計畫書，才可辦理現增發行新股或發行具股權性質的公司債。

最後，金管會針對KY公司增列募資退件條款，如當次募資用途疑投入有價證券買賣、經營權發生重大變動且財務業務有重大變化未依規定辦理股份集中保管等不宜對外募資情形，金管會將可退回申報案件。