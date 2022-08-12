金管會公布2022年6月信用卡業務概況，當月簽帳金額2644億元，月增64億元或2.48％、年增達491億元或22.81％，回升至近3年同期高點。累計上半年簽帳金額達1.54兆元，年增1083億元或7.55％，為僅次於2019年1.59兆元的同期次高。

金管會統計，6月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5390萬張，月增0.45％、年增5.27％，總有效卡數約3425萬張，月增0.06％、年增3.22％。循環信用額度約994億元，月增1.22％、年減2.74％，簽帳金額約2644億元，月增2.48％、年增達22.81％。

銀行局副局長童政彰表示，6月信用卡簽帳金額較5月增加，主要有2大原因帶動，除了旅遊、餐飲、實體及網路購物等民間消費動能復甦外，尚有繳交房屋稅因素帶動。由於今年所得稅繳交期限因疫情延長1個月，將可望增添7月簽帳金額成長動能。

電支業務的儲值卡方面，截至6月底總流通卡數約1.53億張，月增0.72％、年增8.82％。6月消費總卡數1026萬張，月增69萬張或7.21％、年增達424萬張或70.43％，消費總金額52.9億元，月增4億元或8.18％、年增達13.1億元或32.91％。

電支帳戶方面，截至6月底總使用人數約1790萬人，月增1.7％、年增達28.87％。代收實質交易金額80億元，月減0.62％、年增12.99％。辦理國內外小額匯兌金額約101.2億元，月減0.2％、年增達94.99％，收受除值款項金額205.5億元，月增0.83％、年增達59.43％。

金管會亦公布上半年「非現金支付」交易筆數約25.14億筆、年增7.62％，非現金支付金額2.82兆元、年增11.02％。童政彰分析，交易筆數年增幅低於交易金額，主要應是上半年本土疫情再度升溫，民眾減少外出，使用儲值卡搭乘交通運輸工具的機會減少所致。

進一步觀察各管道的「非現金支付」交易金額，上半年以信用卡達54.67％最高、ATM轉帳購物27.35％居次，其他則僅約1.17～5.62％。就交易筆數觀察，亦以信用卡達42.09％最高，儲值卡以40.88％居次，其他則僅約0.68～8.45％。

金管會目標至2023年，國人使用非現金支付的交易筆數提升50％、達78.23億筆，交易金額達6兆元。童政彰表示，若以上半年數據推估，今年非現金支付交易金額應可達5.64兆元，距離目標尚有一段距離，將持續透過各種方式推廣鼓勵。