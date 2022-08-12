十銓(4967)發布2022年Q2營運報告，單季營收15.68億元，年減19.76%、季減7.99%，較首季下跌主要由於記憶體價格下跌所導致，在以品牌發展為首要的戰略目標下，上半年品牌銷量年成長13%。不過因DRAM價跌，第2季虧損，每股虧損0.26元，上半年合併營收達32.74億元，年減15.38%，稅前淨利0.2億元，稅後淨利0.1億元，純益率0.39%，每股稅後盈餘(EPS)0.13元，遠遜於去年同期的3.86元。

上半年歷經大陸封控、俄烏戰爭、通膨等影響全球經濟，消費性產品需求轉弱，產業面臨市場挑戰，十銓Q2品牌DRAM占比達26%、Flash產品達30%，代工及客製化工控/SI占8%，電競、行動周邊等策略性產品占36%，上半年電競產品銷量年成長0.5%，SSD銷量年增三成，亦DRAM及FLASH品牌銷量仍超越年成長1成，反映品牌持續擴張的積極性。短期受限於ASP影響，銷售呈現量增價跌趨勢，惟市場需求將持續關注美國通膨升息、戰事及疫情對消費採購意願。

十銓總經理陳慶文表示，下半年策略重心為衝刺市場占有率再成長，積極投入行銷，加強全球電商銷售推廣，透過社群平台來增加品牌曝光及流量，拉升品牌能見度。下半年仍是挑戰，除了面對市場的競爭壓力，繼全年PC市場需求調降，傳統旺季不明，DRAM已接近原廠成本價之相對低點，而通路採購動能有望再起，至於NAND FLASH，庫存水位尚高，跌勢恐將延續，預期第四季可望逐步好轉。