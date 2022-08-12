「2022 TTE台北國際觀光博覽會」將下周在世貿一館登場，晶華國際酒店集團旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅台北西門館與宜蘭礁溪館，積極搶攻國旅補助倒數商機祭出「買餐券享補助」優惠住房專案，捷絲旅台北西門館為例，「買餐送房」補助折抵過後，可享0元入住。捷絲旅宜蘭礁溪館同步祭出優惠住房專案，訂房即享國旅補助，預約中秋連續假期，雙人成行飯店住宿泡湯兼吃早餐每人千元有找。線上旅展搶先今（12）日上午9點於官網開賣。

悠遊國旅補助進入倒數，捷絲旅台北西門館限量「買餐送房 · 0元入住 」，凡購買台北國際觀光博覽會捷絲旅西門館晶華爐烤肋眼牛排雙人午間套餐優惠券1,499元，持餐券可加購捷絲旅台北西門館精緻雙人房乙晚含自助早餐兩客最低1,300元起，入住日8月12日起至10月31日止，加購的客房現享2022悠遊國旅(符合貴賓資格者)1,300元補助折抵，等於0元入住飯店。

捷絲旅宜蘭礁溪館搶先2022台北國際觀光博覽會前限時快閃，提前預約中秋連續假期，即享國旅補助。官網優惠住房專案同步於8月12日上午9點準時開搶。入住日期8月23日起至10月31日止，享超大景觀湯池日式溫泉人房最低3,199元起，免費加贈在地豐盛吃到飽自助早餐。每房可再現享「2022悠遊國旅(符合貴賓資格者)」1,300 元補助折抵，等於雙人成行，超大景觀湯池享暖湯兼吃早餐每人每晚只要950元起。

捷絲旅宜蘭礁溪館的旅展搶先預約專案，最大賣點為中秋節連假期間皆可適用，花好月圓佳節期間飯店精心準備美味手作月餅活動，象徵祝福團圓美好，旅展前搶先回饋提供民眾搶一波、預約到礁溪過中秋節。另外，歡慶開學優惠再加碼，8月29日起至9月30日週一至週四入住，每房免費加贈晶華嚴選常溫伴手禮剝皮辣椒雞湯麵禮盒。