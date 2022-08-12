搶夏日消暑餐飲商機，台北六福萬怡酒店「敘日」全日餐廳推出「夏日星空BBQ音樂派對」，8月19日至9月10日每周五及周六晚間5點半至9點舉辦，消費者可於餐廳內盡情享用「東南亞美食節」主題自助百匯，戶外區更加碼推出「BBQ燒烤餐點吃到飽派對」，現場提供柏克金啤酒、5款特色調酒與紅酒無限暢飲，小朋友則可飲用沁涼氣泡飲，現場歌手演唱慵懶的Bossa Nova音樂，BBQ派對每位1,880元+10%，6至11歲兒童價490元+10%，凡南港、汐止、松山、內湖、信義區的居民，只要出示含地址的身分證件，即可再以85折價格享用美食。

六福萬怡周末「BBQ燒烤餐點吃到飽派對」標榜由飯店大廚精準掌控炭火熱度，現烤異國香烤肉串、炭烤海鮮時蔬、義式烤羊腿、烤戰斧豬排、爐烤肋眼牛排等豐盛美食，民眾可同時享用「東南亞美食節」自助餐檯，除既有的美味生蠔、生食級日本帆立貝，還有現點現做霸王甘蔗蝦、香味濃醇新加玻肉骨茶湯、清爽鮮香越南生春捲、酸香爽口泰式檸檬蒸鮮魚等美饌，用餐打卡加贈泰式火山排骨，9月10日逢中秋佳節，再加碼焰烤火雞，集結鹹、香、酸、辣多層次風味，炎炎夏日也能胃口大開

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